Ahogy az Economx is beszámolt róla, Orbán Viktor a Donald Trumppal folytatott washingtoni megbeszélése után közölte: megállapodott az amerikai elnökkel egy pénzügyi védőpajzsról. „Ha bármilyen külső támadás érné Magyarországát, annak pénzügyi rendszerét, akkor szavukat adták az amerikaiak, hogy ilyen esetben meg fogják védeni a magyar pénzügyi stabilitást” - fogalmazott a miniszterelnök.

Nagy Márton egy hétfői a háttérbeszélgetésen, amelyől a Portfolio írt, kiemelte, hogy a védőpajzs célja a magyar gazdaság és a forint védelme a potenciális spekulatív támadások és a pénzügyi nyomás ellen. A megállapodás nem mentőcsomag, hanem egy több elemből álló pénzügyi eszközrendszer, amely biztosítja a stabilitást.

A védőpajzs elemei közé tartozhatnak:

Swap (jegybank–jegybank és amerikai pénzügyminisztérium–jegybank),

szabad felhasználású hitel,

fejlesztési hitel (például Eximbank),

infrastrukturális hitel (az állam is részt vehet).

A nemzetgazdasági miniszter hangsúlyozta, hogy az egyeztetések technikai szinten folynak, az érintett felek dolgoznak a konstrukció pontosításán. Hozzátette, hogy egy uniós tagállam esetében az az előnyös felállás, ha EKB swapline-on és uniós forrásokon keresztül élvezi a biztonságot, erre azonban most nincs esély. Ezért a pénzügyi védőpajzsot másoktól kell kérni, olyan országoktól, amelyek erősek - szögezte le Nagy Márton

Nagy Márton szerint a védőpajzs az árstabilitás és a gazdaságpolitikai biztonság szempontjából is fontos, és a jegybank is elégedettséggel fogadta a tervezett megoldást, amely több eszközt biztosít az ország pénzügyi stabilitásának fenntartásához.

A miniszter elnök tájékoztatta a magyar jegybank elnökét tájékoztatta, hogy mit tartalmaz a védőpajzs kérés a Trump-adminisztráció felé - mondta még el a miniszeter, aki szerint a jegybanknak csak jobb, ha az országnak több forrás áll rendelkezésre és az árstabilitást több eszközzel lehet elérni.