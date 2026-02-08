A harmadik válságos gazdasági év után úgy tűnik, tartósan berendezkedtek a németek a spórolásra, aminek eleddig példátlan módon az ország legnagyobb kiskereskedelmi láncai isszák meg a levét.

A magyar bevásárlóturisták és a kitelepültek által is kedvelt élelmiszeráruházak körében ugyanis idén boltbezárásokkal indult az üzleti szezon: négy piacvezető vállalat zárt be összesen 72 üzletet, és a szakszövetség szerint a folyamat még nem állt meg.

Főleg a bajoroknál maradt el a költekezés

Januárban a közismert Edeka hálózat szenvedte el a legnagyobb veszteséget: a vezető lánc ugyan tíz új üzletet nyitott, ám egyidejűleg 37-et bezárt Németországban. A karcsúsítás nagy része Bajorországban és Észak-Rajna-Vesztfáliában történt 27 helyszínen, amivel a hálózat egységeinek száma 6008-ra csökkent – jelentette a Lebensmittel Zeitung.

A Netto Marken-Discount öt üzletet veszített úgy, hogy hatot nyitott, tizenegyet viszont bezárt ugyancsak főként a bajoroknál, illetve Baden-Württembergben – ezzel már csak 4220 boltot jegyeznek fő nyugati partnerünknél.

Továbbá, nem úszta meg a bezárásokat a népszerű Kaufland: a versenytársakkal ellentétben új áruházat nem nyitottak, viszont kettőre lakat került. A jelenleg 4237 üzletet üzemeltető Rewe szupermarketlánc pedig hét új boltot indított, de 21 telephelyet bezárt, például Münchenben, illetve a nyugati országrészben.

Piacuraló bevételek Az EHI német Kiskereskedelmi Intézet szerint az Edeka, a Rewe, és a Lidl-t, illetve a Kauflandot is jegyző Schwarz Csoport, továbbá az Aldi Németország legnagyobb bevételt hozó élelmiszerkiskereskedői közé tartoznak. Közülük nettó árbevétel alapján az Edeka vezeti a rangsort, majd a Rewe, a Lidl, a Schwarz Csoport többi értékesítési csatornája és az Aldi cégei következnek.

A diszkontok jobban tartják magukat tőlünk nyugatabbra: az iparági szaklap szerint a nálunk is jelen lévő Aldi Süd egy üzlettel bővült, míg a különálló Aldi Nord nem változtatott a hálózatán, a Lidl viszont hét új egységet nyitott, és csak egy áruházat zárt be Zweibrückenben.

Újabb boltokat veszíthet a német piac

A fogyasztói hangulat mélyen van: a vásárlók spórolni akarnak, és ezek a bezárások a jelenlegi németországi fogyasztói magatartást tükrözik – értékelte a Német Kiskereskedelmi Szövetség (HDE), amely felmérte: januárban megjelent némi optimizmus a gazdasági fejleményekkel és a polgárok saját jövedelmi helyzetével kapcsolatban, viszont a többség továbbra is óvatos, és inkább a megtakarításokra összpontosít.

A német szakértők nem számítanak a fogyasztói hangulat gyors javulására – szerintük a vásárlók csak akkor fognak többet költeni, ha a gazdasági helyzet jelentősen javul. Ezért a nyomott forgalom mellett az idén további üzletbezárások jöhetnek.

A németországi kiskereskedelem válságát az is mutatja, hogy más területeken is egyre sűrűbbek a csődök: például legújabban fizetésképtelenné vált az 1200 embert foglalkoztató Hammer barkácslánc, míg az extra méretű cipőkre specializálódott, 75 éves Georg Horsch GmbH is a csőd szélére került.