A harmadik válságos gazdasági év után úgy tűnik, tartósan berendezkedtek a németek a spórolásra, aminek eleddig példátlan módon az ország legnagyobb kiskereskedelmi láncai isszák meg a levét.
A magyar bevásárlóturisták és a kitelepültek által is kedvelt élelmiszeráruházak körében ugyanis idén boltbezárásokkal indult az üzleti szezon: négy piacvezető vállalat zárt be összesen 72 üzletet, és a szakszövetség szerint a folyamat még nem állt meg.
Főleg a bajoroknál maradt el a költekezés
Januárban a közismert Edeka hálózat szenvedte el a legnagyobb veszteséget: a vezető lánc ugyan tíz új üzletet nyitott, ám egyidejűleg 37-et bezárt Németországban. A karcsúsítás nagy része Bajorországban és Észak-Rajna-Vesztfáliában történt 27 helyszínen, amivel a hálózat egységeinek száma 6008-ra csökkent – jelentette a Lebensmittel Zeitung.
A Netto Marken-Discount öt üzletet veszített úgy, hogy hatot nyitott, tizenegyet viszont bezárt ugyancsak főként a bajoroknál, illetve Baden-Württembergben – ezzel már csak 4220 boltot jegyeznek fő nyugati partnerünknél.
Továbbá, nem úszta meg a bezárásokat a népszerű Kaufland: a versenytársakkal ellentétben új áruházat nem nyitottak, viszont kettőre lakat került. A jelenleg 4237 üzletet üzemeltető Rewe szupermarketlánc pedig hét új boltot indított, de 21 telephelyet bezárt, például Münchenben, illetve a nyugati országrészben.
Piacuraló bevételekAz EHI német Kiskereskedelmi Intézet szerint az Edeka, a Rewe, és a Lidl-t, illetve a Kauflandot is jegyző Schwarz Csoport, továbbá az Aldi Németország legnagyobb bevételt hozó élelmiszerkiskereskedői közé tartoznak. Közülük nettó árbevétel alapján az Edeka vezeti a rangsort, majd a Rewe, a Lidl, a Schwarz Csoport többi értékesítési csatornája és az Aldi cégei következnek.
A diszkontok jobban tartják magukat tőlünk nyugatabbra: az iparági szaklap szerint a nálunk is jelen lévő Aldi Süd egy üzlettel bővült, míg a különálló Aldi Nord nem változtatott a hálózatán, a Lidl viszont hét új egységet nyitott, és csak egy áruházat zárt be Zweibrückenben.
Újabb boltokat veszíthet a német piac
A fogyasztói hangulat mélyen van: a vásárlók spórolni akarnak, és ezek a bezárások a jelenlegi németországi fogyasztói magatartást tükrözik – értékelte a Német Kiskereskedelmi Szövetség (HDE), amely felmérte: januárban megjelent némi optimizmus a gazdasági fejleményekkel és a polgárok saját jövedelmi helyzetével kapcsolatban, viszont a többség továbbra is óvatos, és inkább a megtakarításokra összpontosít.
A német szakértők nem számítanak a fogyasztói hangulat gyors javulására – szerintük a vásárlók csak akkor fognak többet költeni, ha a gazdasági helyzet jelentősen javul. Ezért a nyomott forgalom mellett az idén további üzletbezárások jöhetnek.
A németországi kiskereskedelem válságát az is mutatja, hogy más területeken is egyre sűrűbbek a csődök: például legújabban fizetésképtelenné vált az 1200 embert foglalkoztató Hammer barkácslánc, míg az extra méretű cipőkre specializálódott, 75 éves Georg Horsch GmbH is a csőd szélére került.
Csak riogatás a kivonulás, közben csörög a kasszaA magyar élelmiszerpiacon nem fenyegethet a kivonulás veszélye, annak ellenére, hogy a láncok folyamatosan panaszkodnak a különadóra vagy az árréstopra, akárcsak a „kiábrándító” fogyasztásra. Hiszen a 2025-ös évet összegző, legújabb forgalmi jelentés is arról tanúskodik, hogy helyreállt a vásárlói bizalom, karácsony előtt is dübörögtek az üzletek – közölte az Economxszal az Egyenlő.hu modern kereskedelmi szakszervezet. Kifejtették: a magyarok a reálbérek növekedése miatt tavaly rekordösszegeket hagytak a kasszáknál, a fogyasztás visszatért a 2021-es, válság előtti szintekre. Míg a multiláncok 4,7 százalékos forgalombővüléssel zárták a decembert, az élelmiszereladások 2,2 százalékkal nőttek éves összevetésben. – A csütörtökön közzétett KSH-adatok alátámasztják: az árrésstop segített abban, hogy a családok több pénzt tudjanak elkölteni. 2025 a kilábalás éve volt, de a hasznot a nagy tőke akarja újra lenyelni: az intézkedés kivezetését sürgető cégek a profitot féltve valójában a magyarok zsebére utaznak, ehhez leépítésekkel, kivonulással, üzletbezárással hergelik a közvéleményt – jelentette ki a szakszervezet.
