A légiforgalmi irányítás mára nemcsak Magyarországon, hanem globálisan is az egyik legsúlyosabb hiányszakmává vált. A becslések szerint Európában jelenleg 700-1000 irányító hiányzik, de a hiány az Egyesült Államokat is érinti. A Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) évek óta küzd a toborzással, és az USAFacts adatai szerint 2024-ben az amerikai irányítóközpontok 40 százaléka volt alulstaffolt – írja a Pénzcentrum.

A CAE globális előrejelzése szerint 2034-ig 71 ezer új légiforgalmi irányítóra lesz szükség világszerte. Európában a kapacitáshiány már most is érezhető: 2024 nyarán az irányítási késések 53 százalékát a személyzethiány okozta, egyetlen hét alatt közel 700 ezer percnyi késést eredményezve.

A hiány oka egyrészt a folyamatosan növekvő légiforgalom, másrészt a nyugdíjba vonuló irányítok, akik helyére nem érkezik az utánpótlás. Utóbbi abból fakad, hogy a szakma rendkívül magas belépési küszöböt támaszt. A jelentkezők csak egy töredéke alkalmas a munkára: a nemzetközi kiválasztási rendszerek ugyanazokat a kognitív készségeket mérik, mint a FEAST-teszt – térlátás, multitasking, gyors döntéshozatal –, és ezek a készségek világszerte csak nagyon kevés emberben vannak meg olyan szinten, amely a biztonságkritikus környezetben elvárt.

Kiemelkedően magas fizetés

A szakma ugyanakkor kiemelkedően jól fizet. Egy elemzés szerint az Egyesült Államokban a légiforgalmi irányítók a legjobban fizetett, diplomát nem igénylő szakmák közé tartoznak, a kormányzat pedig bérfejlesztésekkel próbálja vonzóbbá tenni a pályát. A növekvő európai légiforgalom miatt a HungaroControl is nagyszabású létszámbővítést tervez. Ez alapos szervezést jelent, ugyanis a szakma rendkívül hosszú felkészülést igényel, így a képzésbe belépők számát is növelni kell.

Bárány Ákos, a HungaroControl kommunikációs és marketing igazgatója elmondta, hogy a szakma sajátossága a hosszú, és rendkívül intenzív képzés. A szeptemberben induló tanfolyamra jelentkezők legkorábban két év múlva, 2028-ban szerezhetik meg a szakszolgálati engedélyt. A hallgatók a képzés alatt is juttatásban részesülnek: az alapképzés idején bruttó 535 ezer forintos fizetés jár, amely a tanulmányok előrehaladtával nő, emellett cafeteria és albérleti támogatás is elérhető, utóbbi az albérleti díj 80 százalékát, legfeljebb havi nettó 150 ezer forintot fedez. A belépési feltételek között érettségi, középfokú angol nyelvtudás, büntetlen előélet és anyanyelvi szintű magyar nyelvtudás szerepel.

A kiválasztás azonban rendkívül szigorú: tavaly közel 1600 jelentkezőből mindössze 40-en kezdhették meg a képzést.

Öt év tapasztalattal már stabil, hétszámjegyű nettó fizetés érhető el, de a HungaroControl hangsúlyozza: nem szeretnék, ha kizárólag a pénz motiválná a jelentkezőket. A cég tudatosan foglalkozik a kiégés megelőzésével, több szabadsággal, 0-24 órás pszichológiai szolgáltatással, magánegészségügyi ellátással és sportprogramokkal támogatva a dolgozókat. A mesterséges intelligencia szerepéről Bárány Ákos egyértelműen fogalmaz: az AI támogathatja a döntéshozatalt, de nem válthatja ki az irányítókat. A humán tényező a légiközlekedésben nem helyettesíthető.