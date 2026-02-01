„Miért van tele a közgazdász irodalom azzal, hogy Magyarországon gazdasági megszorításokra van szükség? Akik ezt állítják, azok kormányváltást akarnak előkészíteni, és ha ez sikerül, előre mentegetik a leendő kormányt.

„A gazdaság helyzete Magyarországon nem követel meg semmilyen megszorítást. Ez szemenszedett hazugság”

– ütötték meg a Portfolió füleit a kormányfő kijelentései szombaton, amikor a DPK gyűlésén Orbán Viktor azt vetítette előre, hogy a kormányváltók el akarják venni a pénzt az emberektől, míg a kormány örül annak, hogy „végre van nekik valami”. Ezzel utalt a 3 százalékos támogatott hitelre és a kétgyermekes anyák jövedelemadó-mentességének tervére, ami ígérete szerint a következő kormányzati ciklus végéig változatlan marad, ha megválasztják.

A háború az oka: csak „nyugodtan, lassan” csökkentenénk

Azt ugyanakkor elismerte, hogy a jelenlegi, 5 százalékos költségvetési hiányt – ami szavai szerint Európa középmezőnye – csökkenteni kell, de csak „nyugodtan, lassan és fokozatosan”.

Az államadósság most 74 százalék, de volt már 65 százalék is, és 2010-ben, amikor átvették a kormányzást, 82 százalékon állt – emlékeztetett. A miniszterelnök szerint ezt is szép lassan mérsékelni kell, ahogy a gazdasági fejlődés megindul, illetve a háború nem blokkolja a magyar gazdaságot.

Akkor nagyobb lesz a teljesítmény, tudjuk csökkenteni a hiányt és az adósságot

– jelentette ki.

Felkapták a fejüket külföldön

Orbán Viktor megszorításokkal kapcsolatos kijelentésére felfigyelt a nemzetközi sajtó is: a Reuters szombati elemzésében arról ír, hogy a magyar kormányfő „tagadja a kiadáscsökkentések szükségességét”, és pártja fenntartja kiemelt kiadási politikáját, noha a 2010 óta hatalmon lévő „veterán nacionalista” a legtöbb közvélemény-kutatásban lemarad egy jobbközép kihívótól (Magyar Pétertől), és 16 éves uralkodásának leggyengébb gazdasági időszakát vívja.

Az elemzés szerint a közgazdászok márpedig úgy számolnak, hogy

bárki is nyeri az április 12-i szavazást, nem lesz más választása, mint meghúzni az állami pénztárcát

a választások előtti jelentős költekezés után.

Erre mondta azt Orbán, hogy „színtiszta hazugság”, miközben kormánya tavaly év végén megemelte a választási évre vonatkozó költségvetési hiánycéljait, hogy teret engedjen a választások előtti kiadásoknak, amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy a Fitch Ratings negatívra csökkentette a magyar államadósság kilátásait – emlékeztetnek.

Megírtuk: a pénteken közzétett adatok szerint a magyar gazdaság harmadik éve stagnál, alulmúlva a közeli Lengyelország és Csehország teljesítményét. Egyes elemzők a gyenge adatok után csökkentették a 2026-os növekedési kilátásaikat.