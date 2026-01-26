céginfó.hu

Ledől egy mítosz? Holoda Attila szerint nem az orosz gáz tartja lent a rezsit

Holoda Attila: Nem az orosz gáz tartja alacsonyan a rezsit

Rendkívüli rezsistop januárban, az orosz gáz 2027-es kivezetése, és egy milliárd eurós Mol-üzlet Szerbiában – három téma, amelyek erősen meghatározták 2026 elején a közbeszédet. Többek között ezekről beszél Holoda Attila, energetikai szakértő a legújabb Money Talks adásban, aki szerint az egyik legelterjedtebb állítás a magyar energiáról egyszerűen nem igaz: az orosz gáz nem olcsó.
Tieger Endre, 2026. február 6. Fotó: Economx / Hartl Nagy Tamás - Holoda Attila energetikai szakértő

A januári rendkívüli hideg miatt sok háztartás hirtelen a magasabb fogyasztási sávba csúszott volna át, ami jelentős rezsiszámla-emelkedést hozott volna – különösen érzékenyen, nem sokkal a választások előtt. Erre válaszul hirdette meg a kormány az úgynevezett „rezsistopot”: egy egyszeri, mennyiségi kedvezményt a gáz- és áramfogyasztásra. Holoda Attila szerint azonban ez inkább tűzoltás, mint hosszú távú megoldás, és nem minden fogyasztónál jelent valódi segítséget. A beszélgetésben azt is tisztázzuk, mennyire számít rendkívülinek ez a fogyasztásnövekedés, és egy felkészült ország hogyan kezeli az ilyen helyzeteket.

Az Európai Unió 2027-től megszüntetné az orosz földgázimportot, amit a magyar kormány az ellátás biztonságát veszélyeztető lépésként értékel. Holoda Attila ezzel szemben azt mondja: Magyarország földgáz-összeköttetései lehetővé tennék a pótlást, ráadásul az orosz gáz ára is a holland tőzsdei árakat követi, vagyis nem olcsóbb. Szóba kerül a Mol–NIS felvásárlás is, amely stratégiai jelentőségű lépés ugyan, de a hazai benzin- és dízelárakat ettől nem fogja lejjebb vinni a jövőben.

Szó lesz még az adásban arról, hogy: 

Kapcsolódó

  • Valóban összeomlana az orosz gáz nélkül a magyar rezsicsökkentés?
  • Miért félünk egy 2027-es döntéstől, ha az alternatívák már ma is léteznek?
  • Szociális intézkedés volt a rendkívüli rezsistop, vagy inkább politikai üzenet?
  • Ki fizeti meg hosszú távon az energiáról szóló rossz döntések árát?

További videók

Tudunk még politikáról beszélni családon belül? Az utca emberét kérdeztük

Áprilishoz közeledve egyre élesebb a politikai harc az országban. Az Economx új riportjában arról kérdeztük a járókelőket, hogy tudnak-e még családon belül veszekedés nélkül politizálni.
Faragó Janka, 2026. február 4. szerda, 18:00

A Z generáció helyzete az AI-őrület közepén

Trunk Tamás, azaz Dablty, a Sneakerek, Márkák, Z generáció című könyv szerzője volt a vendégünk az AI Summit 2025-ön. A beszélgetés középpontjában az állt, hogyan formálja a mesterséges intelligencia a Z generáció gondolkodását, médiafogyasztását és jövőjét – és mi az, amit sokan félreértenek ezzel kapcsolatban.
Tieger Endre, 2026. január 30. péntek, 18:45

Az Everest megvolt, jöhetnek a pénzügyi csúcsok

Fejest ugrottunk a kvantitatív hedge fund befektetések világába: Price Márton, az Everest Quant befektetési igazgatója és Fáth Gábor, kvantitatív elemzési és kockázatkezelési vezető voltak a Bázispont podcast vendégei. 
Sárosi Viktor, 2026. január 26. hétfő, 18:00
További videók

Ajánlom ﬁgyelmedbe az alábbi cikket!

Ledől egy mítosz? Holoda Attila szerint nem az orosz gáz tartja lent a rezsit

Ledől egy mítosz? Holoda Attila szerint nem az orosz gáz tartja lent a rezsit

Rendkívüli rezsistop januárban, az orosz gáz 2027-es kivezetése, és egy milliárd eurós Mol-üzlet Szerbiában – három téma, amelyek erősen meghatározták 2026 elején a közbeszédet....

A NAPI Online nem vállal felelőséget a cikküldő "Megjegyzés" mezőjébe írt tartalomért és kijelenti, hogy a cikküldő kizárólag látogatóink kezdeményezésére küld leveleket. Tájékoztatásul közöljük, hogy a cikküldő minden elküldött levélben megjeleníti a küldést kezdeményező látogató IP címét.

Copyright 2001-2026 www.napi.hu Online Kft. Minden jog fenntartva.