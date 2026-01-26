Ledől egy mítosz? Holoda Attila szerint nem az orosz gáz tartja lent a rezsit

Rendkívüli rezsistop januárban, az orosz gáz 2027-es kivezetése, és egy milliárd eurós Mol-üzlet Szerbiában – három téma, amelyek erősen meghatározták 2026 elején a közbeszédet. Többek között ezekről beszél Holoda Attila, energetikai szakértő a legújabb Money Talks adásban, aki szerint az egyik legelterjedtebb állítás a magyar energiáról egyszerűen nem igaz: az orosz gáz nem olcsó.

A januári rendkívüli hideg miatt sok háztartás hirtelen a magasabb fogyasztási sávba csúszott volna át, ami jelentős rezsiszámla-emelkedést hozott volna – különösen érzékenyen, nem sokkal a választások előtt. Erre válaszul hirdette meg a kormány az úgynevezett „rezsistopot”: egy egyszeri, mennyiségi kedvezményt a gáz- és áramfogyasztásra. Holoda Attila szerint azonban ez inkább tűzoltás, mint hosszú távú megoldás, és nem minden fogyasztónál jelent valódi segítséget. A beszélgetésben azt is tisztázzuk, mennyire számít rendkívülinek ez a fogyasztásnövekedés, és egy felkészült ország hogyan kezeli az ilyen helyzeteket.



Az Európai Unió 2027-től megszüntetné az orosz földgázimportot, amit a magyar kormány az ellátás biztonságát veszélyeztető lépésként értékel. Holoda Attila ezzel szemben azt mondja: Magyarország földgáz-összeköttetései lehetővé tennék a pótlást, ráadásul az orosz gáz ára is a holland tőzsdei árakat követi, vagyis nem olcsóbb. Szóba kerül a Mol–NIS felvásárlás is, amely stratégiai jelentőségű lépés ugyan, de a hazai benzin- és dízelárakat ettől nem fogja lejjebb vinni a jövőben.



Szó lesz még az adásban arról, hogy: