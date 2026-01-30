céginfó.hu

Alacsonyabb kamattal is stabilan tartható a forint – a külföldi befektetők megtették választási tétjeiket

A kötvény- és forintpiaci árazások már az áprilisi választásokkal kapcsolatos várakozásokat tükrözhetik, főleg a külföldi befektetők rendezkedtek be egy, a lengyelországihoz hasonló forgatókönyvre.
Sárosi Viktor, 2026. február 6. Fotó: Economx

Felpörögtek az események a világ tőkepiacain, annyi minden történt egy hónap alatt, ami máskor egy negyedévre is elég lett volna: az Egyesült Államok beavatkozott Venezuelában, összeomlottak a túlvett nemesfémek, itthon száguld a BUX, s kiderült, ki lesz a Fed új elnöke.

Utóbbi kérdés talán az indokoltnál nagyobb jelentőséget kapott – vélte a Bázispont podcast pénteki vendége, Pekár Dávid, a HOLD Alapkezelő portfóliómenedzsere – a piacok szempontjából valószínűleg az lesz a lényeg, hogy Kevin Warsh egyértelműen lát teret a rövid oldalon a kamatcsökkentésre (Donald Trump bizalmát nem is nyerhette volna el olyan jegybankár, aki a jelen helyzetben nem kamatcsökkentés párti).

Kapcsolódó

Az is kérdés, hogyan valósul meg a Fed-mérleg csökkentése, mert a jegybanknál lévő közepes és hosszú lejáratú állampapírok eladása ugye meredekebb hozamgörbét eredményezne. A hosszú hozamok emelkedése azonban aligha kívánatos, mivel hatással van a jelzáloghitelek kamataira is – fogalmazott Pekár Dávid. 

A hosszú hozamok alakulását árgus szemekkel figyelheti a Trump-adminisztráció, a jelek szerint viszont a dollárárfolyam kevésbé érdekli őket. Láthatóan megbékélnek az 1,2-es euró-dollár árfolyammal, mivel nem látnak a devizahatások miatt inflációs kockázatokat (főleg, hogy utóbbi miatt inkább a Fednek fájhatna a feje). 

A kötvénypiac Magyarországon is izgalmas, a hosszú hozamok lefelé tartanak, az árazások Pekár Dávid szerint nem is annyira a kamatcsökkentési várakozásokkal, hanem az április választásokkal függhetnek össze. Ha változás jön, akkor részben megnyílhatnak az EU-források, jobban integrálódhatunk az EU felé, ezek a várakozások magyar piacon korábban kialakult kockázati prémiumokat csökkenthetik.

Láthatóan erre többet spekulálnak, külföldi szereplők is, mindez pedig azzal párosul, hogy úgy mutatkozik tér kamatcsökkentésre, hogy közben a forint stabil marad. Mindez ott tudna kicsúcsosodni, ha érkezne egy valós céldátum az euró bevezetésére – fogalmazott a HOLD portfóliómenedzsere. Ha nagyon leegyszerűsítjük a képet, a külföldi befektetők valami hasonló változásban bíznak, mint amit Lengyelországban láthattunk. Egy folytatódó jelentős tőkebeáramlás a magyar eszközökbe képes úgy is stabilan tartani a forint árfolyamát, hogy nem kell a jelenlegihez hasonló magas reálhozamot fenntartania a jegybanknak. 

   
 
Miről volt még szó az adásban?

További videók

Ledől egy mítosz? Holoda Attila szerint nem az orosz gáz tartja lent a rezsit

Rendkívüli rezsistop januárban, az orosz gáz 2027-es kivezetése, és egy milliárd eurós Mol-üzlet Szerbiában – három téma, amelyek erősen meghatározták 2026 elején a közbeszédet. Többek között ezekről beszél Holoda Attila, energetikai szakértő a legújabb Money Talks adásban, aki szerint az egyik legelterjedtebb állítás a magyar energiáról egyszerűen nem igaz: az orosz gáz nem olcsó.
Tieger Endre, 2026. február 6. péntek, 15:01

Tudunk még politikáról beszélni családon belül? Az utca emberét kérdeztük

Áprilishoz közeledve egyre élesebb a politikai harc az országban. Az Economx új riportjában arról kérdeztük a járókelőket, hogy tudnak-e még családon belül veszekedés nélkül politizálni.
Faragó Janka, 2026. február 4. szerda, 18:00

A Z generáció helyzete az AI-őrület közepén

Trunk Tamás, azaz Dablty, a Sneakerek, Márkák, Z generáció című könyv szerzője volt a vendégünk az AI Summit 2025-ön. A beszélgetés középpontjában az állt, hogyan formálja a mesterséges intelligencia a Z generáció gondolkodását, médiafogyasztását és jövőjét – és mi az, amit sokan félreértenek ezzel kapcsolatban.
Tieger Endre, 2026. január 30. péntek, 18:45
További videók

Ajánlom ﬁgyelmedbe az alábbi cikket!

Alacsonyabb kamattal is stabilan tartható a forint – a külföldi befektetők megtették választási tétjeiket

Alacsonyabb kamattal is stabilan tartható a forint – a külföldi befektetők megtették választási tétjeiket

A kötvény- és forintpiaci árazások már az áprilisi választásokkal kapcsolatos várakozásokat tükrözhetik, főleg a külföldi befektetők rendezkedtek be egy, a lengyelországihoz...

A NAPI Online nem vállal felelőséget a cikküldő "Megjegyzés" mezőjébe írt tartalomért és kijelenti, hogy a cikküldő kizárólag látogatóink kezdeményezésére küld leveleket. Tájékoztatásul közöljük, hogy a cikküldő minden elküldött levélben megjeleníti a küldést kezdeményező látogató IP címét.

Copyright 2001-2026 www.napi.hu Online Kft. Minden jog fenntartva.