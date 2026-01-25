A német sajtó szerint jelentős átszervezés zajlik a színfalak mögött a magyarországi Aldi üzleteket is jegyző Aldi Süd vállalatcsoportnál: a németországi központban 500 munkahely megszűnése várható több lépcsőben, a „hatékonyság és a szabványosított folyamatok felé tett lépésként”.

A félezer alkalmazottat érintő változás a németországi Mülheim an der Ruhr-i telephelyen lesz látványos a Lebensmittel Zeitung szerint, bár még nem tudni, mely munkaterületeken. Tavalyi hírek szerint a könyvelés, számvitel, illetve a HR és a beszerzés feladatköreiben tervezett automatizálás állhat a háttérben.

Tőkeinjekcióra szorult a magyar vonal

A kiskereskedelmi multi a költségek csökkentése érdekében a működést Indiába és Romániába helyezheti át, bár ezt a cég versenyjogi okokból még nem erősítette meg.

A diszkontlánc mühlheimi központjában jelenleg körülbelül kétezren dolgoznak, míg Németország szerte összesen körülbelül ötvenezren. Ezzel az Aldi Süd 1600 üzlettel fő nyugati partnerünk egyik legnagyobb élelmiszerlánca, míg a magyar piacnak is erős szereplői.

Igaz ugyanakkor, hogy a 187 áruházat üzemeltető Aldi Magyarország nemrég 5 milliárd forintos tőkeinjekcióra szorult: a diszkontlánc az elmúlt két évben közel 37 milliárd forintos mínuszt halmozott fel, részben a különadók és az árkorlátozások miatt – számolt be a Portfolio.

Külföldön is munkahelyek szűntek meg

A racionalizálás egy olyan trendet tükröz, amelyet az Aldi Süd már más országokban is véghez vitt – írja az Augsburger Allgemeine. Hasonló szerkezetátalakításokra került sor Ausztráliában, az Egyesült Államokban, Nagy-Britanniában és Ausztriában, ahol az elmúlt években szintén több száz munkahely szűnt meg.

A diszkontóriás iparági hírek szerint azon dolgozik, hogy a lehető legegységesebb szabványokat és folyamatokat hozza létre a nemzeti határokon átnyúlva. Tavaly például több feladatot kiszerveztek külső szolgáltatóknak, ehhez részben már bevezettek egy több milliárd eurós informatikai projektet.

Összességében az Aldi Süd egyre inkább Salzburgba helyezi át a kulcsfontosságú kompetenciákat: a stratégiai menedzsmentet, a szabványokat és a HR-folyamatokat ott konszolidálják, ami a jövőben lényegesen kisebb személyzetet igényel.