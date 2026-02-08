Szokatlan jelenséget tapasztalt a Telex egyik olvasója, amit az Alibaba kínai e-kereskedelmi óriás piacterén vett észre. Az üzletember egy új, 4,5 százalékos tételt tapasztalt a számlákon, amely Hungary surcharge (Magyarország-pótdíj) megnevezéssel szerepel.

Az Alibaba a Temuval szemben elsősorban a vállalati, B2B-szegmensre fókuszál, ahol kisebb eszközöktől egészen egyedileg gyártott ipari berendezésekig széles kínálat érhető el. A platform egyik fő előnye, hogy nem pusztán piactérként működik: az Alibaba közvetítőként garanciát is vállal, így a vevők nem közvetlenül a kínai eladónak fizetnek, hanem a rendszerbe, amely vitás esetekben beavatkozik.

A Hungary surcharge sor kizárólag magyar vásárlóknál jelenik meg, és a rendelés értékének 4,5 százalékát teszi ki. A pótdíj létezéséről az Alibaba honlapja is említést tesz, ám a magyarázat meglehetősen szűkszavú.

A platform szerint a díj egy, a magyar kormánnyal kötött megállapodásra vezethető vissza, amelynek keretében az Alibaba a magyar vásárlóktól beszed egy plusz tételt. Ennek részleteiről azonban nem található nyilvános dokumentáció. A Telex megkereste az Alibabát és a Nemzetgazdasági Minisztériumot is, de nem érkezett válasz.

A kisebb értékű rendelések esetében a 4,5 százalékos pótdíj könnyen elkerülheti a figyelmet, nagyobb gépbeszerzéseknél azonban már komoly tételt jelent.