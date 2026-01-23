Donald Trump és a Fehér Ház is úgy nyilatkozott a CNN-nek, hogy az amerikai elnök bal kézfején látható kék folt akkor keletkezett, amikor Davosban a Béketanács alapítóokiratának aláírása közben nekiütközött az asztalnak.

A Fehér Ház szóvivője, Karoline Leavitt szerint a sérülés az aláíróasztalnál történt, ahol Trump és további 19 ország képviselői írták alá a testület alapító dokumentumát a Világgazdasági Fórum keretében.

A foltok eddig főként Trump jobb kezén voltak láthatók, amit a Fehér Ház azzal magyarázott, hogy a jobbkezes elnök folyamatosan kezet fogott - emlékeztetett az n-tv.de német hírportál. A bal kézen jelentkező zúzódásról az amerikai médiumok először az év végéhez közeledve számoltak be. Maga az elnök korábban azzal indokolta a bőrén látható elváltozásokat, hogy naponta szed aszpirint, amely vérhígító hatású; a nyilvános szerepléseken a foltokat gyakran sminkkel fedték el.

Donald Trump a legidősebb elnök, akit valaha beiktattak az Egyesült Államokban. A 79 éves politikus saját bevallása szerint kitűnő egészségnek örvend, ugyanakkor az elmúlt hónapokban többször elaludt hivatalos eseményeken a Fehér Házban, ami újabb találgatásokra adott okot. Elődjét, Joe Bident Trump „álmos Joe”-nak gúnyolta, és többször beszélt arról, hogy szerinte súlyos fizikai és mentális állapotban van.