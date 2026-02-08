A Mars kietlen felszínén, mintegy 225 millió kilométerre a Földtől a Perseverance rover a napokban olyasmit hajtott végre, amire korábban nem volt példa: önállóan navigált egy összetett, akadályokkal teli terepen, úgy, hogy az útvonalát nem földi mérnökök tervezték meg lépésről lépésre, hanem egy mesterséges intelligencia – számolt be az Index a Science Daily híre alapján.

A készülék nem csupán végrehajtott egy előre rögzített parancssort, hanem aktívan elemezte a környezetét, felismerte a veszélyes sziklákat és lejtőket, majd ezek alapján választotta ki a biztonságos haladási útvonalat.

Ez korábban órákig tartó emberi munkát igényelt volna. A Föld és a Mars közötti akár húszperces kommunikációs késés miatt valós idejű irányítás szóba sem jöhetett. A mérnökök naponta elemezték a rover által küldött felvételeket, majd kézzel jelölték ki az óvatos, jellemzően legfeljebb 100 méteres szakaszokat.

A több milliárd dolláros készülék sorsát természetesen nem bízták vakon az algoritmusra. Az AI által generált parancsokat először egy úgynevezett „digitális ikerpáron” futtatták le – a Perseverance tökéletes szoftveres másolatán –, amely a marsi környezet viselkedését szimulálta. Csak a sikeres teszt után küldték el az utasításokat a valódi járműnek.

A szakértők szerint a cél az, hogy a marsjárók a jövőben akár több kilométert is képesek legyenek önállóan megtenni. Ez jelentősen tehermentesítené a földi irányítókat, akik így több figyelmet fordíthatnának a tudományos elemzésekre. Az AI ráadásul nemcsak navigálna, hanem olyan dolgokat is észlelne, ami az emberi tekintetet elkerüli: képes lehet kiszűrni a képtömegből azokat a szokatlan geológiai formációkat, amelyek tudományos szempontból különösen értékesek.

A Perseverance már eddig is több meghökkentő leletet talált a Marson. Ilyen a St. Pauls Bay névre keresztelt kőzet is, amelynek felszínét apró, sötét gömbök százai borítják. A hírportál szerint a pár milliméteres, helyenként lyukacsos alakzatok a földi biológián edződött szem számára leginkább békapetékre vagy egyfajta „kővé dermedt” tengeri élővilágra emlékeztetnek. Az új, mesterséges intelligencia alapú navigációs rendszernek köszönhetően a rover mostantól sokkal hatékonyabban vághat neki az ilyen rejtélyek felgöngyölítésének.