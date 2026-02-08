Elraboltak egy északmacedón énekest Belgrádban. Nem hivatalos információk szerint az X Factor Adria című tehetségkutató első évadának 42 éves győztesét többen kényszerítették be egy gépkocsi csomagtartójába, megkötözték, majd a vajdasági Rumába szállították.

A beszámolók szerint az emberrablókat a közlekedési rendőrség állította meg, járművük szalagkorlátnak ütközött, ezt követően az elkövetők elmenekültek.

A Blic című belgrádi napilap közölte: az elrabolt énekes azt mondta kiszabadítása után, hogy elrablói angolul és törökül beszélgettek egymással, így a gyanú szerint külföldi állampolgárok lehettek.

Az elkövetők húszezer eurós, közel 7,6 millió forintnyi váltságdíjat követeltek Daniel Kajmakoszkitól szabadon bocsátásáért – írta az MTI.