Manapság nem ritka, hogy a legtöbben 2-3 évente cserélik le a telefonjukat, és ennek hátterében általában a készülék lassulása vagy a rövidülő akkumulátoridő áll. Utóbbiban kulcsszerepet játszanak a lítiumion-akkumulátorok, amelyek élettartama korlátozott, de a tudatos használattal akár egy évet is hozzáadhatunk a mobilok aktív szolgálati idejéhez.

Bár a legtöbben még mindig elalvás előtt teszik fel töltőre a készüléket, ez nem a legelőnyösebb eljárás. Egy átlagos okostelefon akkumulátora körülbelül 500 teljes töltési ciklusra van tervezve, ezt követően fokozatosan romlik a teljesítménye.

Egy töltési ciklus akkor számít teljesnek, ha az akkumulátor nulláról 100 százalékra töltődik. Az élettartam növelése érdekében érdemes elkerülni mind a teljes lemerítést, mind a teljes feltöltést.

A lítiumion-akkumulátorok számára az ideális töltöttségi szint általában 20 és 80 százalék között van.

A gyártók szoftveres megoldásokkal is segítik az akkumulátor kímélését: az akkumulátorkímélő töltési funkció bekapcsolásával a telefon 80 vagy 85 százaléknál automatikusan leállítja a töltést. Ez a beállítás általában a Beállítások / Akkumulátor menüpontban érhető el. A napi rutin átalakítása is segíthet: érdemes például reggel készülődés közben vagy este, rövidebb időszakokra tölteni a készüléket – írja a 24.hu.

A hírportál arra is felhívja a figyelmet, hogy a vezeték nélküli töltés kényelmes megoldás, de nem feltétlenül barátja az akkumulátornak. Az indukciós töltők hatásfoka alacsonyabb, mint a hagyományos vezetékes megoldásoké, ezért a töltés során több hő keletkezik.

A melegedés pedig felgyorsítja az akkumulátor kémiai öregedését, ami rövidebb üzemidőhöz és gyorsabb elhasználódáshoz vezethet.

Ha a kábeles töltésnél maradunk, ott is érdemes figyelni. Az olcsó, tanúsítvány nélküli utángyártott töltők nemcsak lassabb töltést eredményezhetnek, hanem hosszú távon károsíthatják az akkumulátort, sőt, szélsőséges esetben akár tűzveszélyt is jelenthetnek.

A tévhitekkel ellentétben a gyorstöltés önmagában nem károsítja jobban az akkumulátort – különösen akkor, ha a töltöttséget 30 és 80 százalék között tartjuk.