Az Egyesült Államokba utazik Orbán Viktor, ahol Donald Trump amerikai elnökkel fog találkozni - jelentette be a miniszterelnök a Facebook-oldalán.

Két hét múlva találkozó Donald Trumppal Amerikában

- írta szűkszavúan a magyar kormányfő.

A miniszterelnök a szombathelyi DPK-gyűlésen annyit árult el, hogy Donald Trump Béketanácsának alapító ülésére utazik majd Washingtonba.

Az amerikai elnök a napokban hivatalosan is támogatását fejezte ki a magyar miniszterelnök felé az áprilisi országgyűlési választáson.

Orbán Viktor legutoljára tavaly novemberben járt a Fehér Házban, akkor katonai és gazdasági együttműködésről tárgyaltak a felek.