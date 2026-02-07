Az Egyesült Államokba utazik Orbán Viktor, ahol Donald Trump amerikai elnökkel fog találkozni - jelentette be a miniszterelnök a Facebook-oldalán.
Két hét múlva találkozó Donald Trumppal Amerikában
- írta szűkszavúan a magyar kormányfő.
A miniszterelnök a szombathelyi DPK-gyűlésen annyit árult el, hogy Donald Trump Béketanácsának alapító ülésére utazik majd Washingtonba.
Az amerikai elnök a napokban hivatalosan is támogatását fejezte ki a magyar miniszterelnök felé az áprilisi országgyűlési választáson.
Orbán Viktor legutoljára tavaly novemberben járt a Fehér Házban, akkor katonai és gazdasági együttműködésről tárgyaltak a felek.
