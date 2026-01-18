Előlegért cserébe már most lefoglalhatók lakrészek az első, állandó földön kívüli építménynek szánt szállodában: a Hold felszínére tervezett luxushotelben. A GRU Space (Galactic Resource Utilization) amerikai startup szeretné megnyitni az első holdhotelt, amely felfújható modulokból állna, és a hold felszínén lévő porréteg fedné. A porréteg egyszerre szolgálna védelemként és szerkezeti elemként – írja az Index.

A cég tervei szerint a szálloda 2032-ben nyílhat meg, az építkezés pedig várhatóan 2029-ben kezdődik. Január 12-én elindult a szálloda hivatalos foglalási oldala, a lakrészek egymillió dolláros előlegért cserébe stoppolhatók.

A startup befektetői között szerepel Elon Musk és a Space X, a projekt pedig Skyler Chan, a Berkeley Egyetemen végzett mérnök fejéből pattant ki. Az ő cége a GRU, amely lehetővé tenné a hotellel az olyan extrém programokat is, mint a holdfelszíni séták, holdjárgány vezetése vagy a holdi golfozás. Mindezt persze a földre nyíló panorámában gyönyörködve tehetik meg a vállalkozó kedvűek.

A GRU Space hosszabb távú céljai között szerepel a Holdon létesítendő bázisok kiépítése, majd a Mars felé történő terjeszkedés, az ehhez szükséges nyersanyagok egy részét pedig aszteroidákból nyernék ki. A vállalat elsősorban korábbi űrturistákra és földöntúli nászútra vágyó friss házasokra számít az első foglalók között.