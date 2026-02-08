Az elmúlt napokban megszaporodtak azok az esetek, amikor ismeretlenek csengetnek be családi házakba, magukat vállalkozónak kiadva. Az idegenek államilag támogatott, „ingyenes” födémszigetelést kínálnak, a helyiek tapasztalatai szerint azonban sok esetben nem valódi munkavégzésről, hanem előre kitervelt felderítésről lehet szó – írja a haon.hu.

A módszer általában ugyanaz: a látogatók egy valóban létező – az Európai Unió és a magyar állam támogatásával az energiahatékonyság javítását célzó – födémszigetelési programra hivatkoznak, és azt állítják, hogy csupán egy gyors felmérést kellene elvégezniük. Ezzel az ürüggyel bejutnak az ingatlanba, ahol körülnéznek, felmérik az értékeket, a biztonsági megoldásokat, valamint azt is, hogy a tulajdonos egyedül él-e.

A szakemberek szerint különösen gyanús, ha a „felmérés” során az idegenek a lakók napirendjéről, távolléteiről vagy a riasztórendszerről érdeklődnek. Az ilyen kérdések nem tartoznak egy valós szigetelési felméréshez.

A legfontosabb megelőzési szabály, hogy senki ne engedjen be ismeretleneket az otthonába előzetes egyeztetés, hivatalos iratok és ellenőrizhető cégadatok nélkül. Valódi állami vagy önkormányzati programok esetén a lakosságot mindig előre, hivatalos csatornákon tájékoztatják, a kivitelezők pedig nem házalással keresik fel a lakókat. A valódi program ingyenes, ám a kivitelező cégek a födémszigeteléssel keletkező energiamegtakarítást értékesítik, ebből finanszírozzák a szigetelés anyagköltségeit, munkadíjait és egyéb költségeit.

Különösen veszélyeztetettek az idősek és az egyedül élők, ezért fontos, hogy a családtagok és a szomszédok figyeljenek egymásra. Gyanús esetben azonnal értesíteni kell a rendőrséget.

Ha valaki ilyen ajánlattal találkozik, érdemes adatokat kérni, de semmiképpen sem szabad beengedni az idegeneket az ingatlanba.

Hogyan lehet kiszűrni a csalókat?

Mielőtt bárki szakembert hívna, fontos ellenőrizni, hogy valóban megbízható cégről van-e szó. Gyanúra adhat okot például, ha egy cég regisztrációs díjat kér, vagy a szerződés apró betűs részében próbál pluszköltségeket elrejteni.

A szakértők hangsúlyozzák: a valódi kivitelezők időpontra érkeznek, nem házalnak, és nem kérnek pénzt a „felmérésért”.