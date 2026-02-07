A HungaroMet tájékoztatása szerint vasárnapra tovább erősödnek az időjárás télies jegyei. Az ország északkeleti felén marad a borult idő, míg délnyugaton szakadozhat a felhőzet.

Az északkeleti harmadban, valamint a délnyugati határ közelében elszórtan eső fordulhat elő, amely estétől északkeleten havas esőbe, a hegyekben havazásba válthat. Az északi, északnyugati szél többfelé élénk lesz.

Az éjszakai minimumok –2 és +4 fok között alakulnak, nappal általában 6–11 fok várható, de Borsodban ennél is hidegebb lehet, ami tovább növeli a havas csapadék esélyét.

Hétfőn az éjjel képződő pára, köd napközben északkelet felől egyre több helyen megszűnik, a felhőzet is szakadozik. Tartósabban borongós, párás tájak a Dunántúlon lehetnek. A keleties szél csak kevés helyen élénkül meg. A minimum-hőmérséklet -4, +4, a maximum-hőmérséklet 3 és 11 fok között valószínű, északkeleten lesz a hidegebb idő.