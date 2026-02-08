Majd egy évvel a tavalyi fertőző száj-és körömfájás járvány után is rejtély, hogyan jutott be a kórokozó a kisalföldi tehenészetekbe. Az már biztos, hogy valamennyi fertőzött szlovák és magyar telepen regisztrált vírus egy törzsből származott.

Sokan azt mondták a szél hozta be a vírust, de ezt a feltételezést már elvetették, ráadásul a zárt istállókban terjedt a leggyorsabban a kór. Egy-egy fertőzött telephely között ráadásul több kilométeres volt a távolság, a köztes területen levő vadak viszont nem fertőződtek meg.

A száj- és körömfájás járvány eredete a Kisalföld tehenészeteiben rejtély maradt a hatóságok alapos vizsgálatai ellenére.

A járvány súlyos gazdasági károkat okozott: több ezer marhát kellett elpusztítani, és a gazdaságok jelentős veszteségeket szenvedtek el. A fertőtlenítő intézkedések megerősítve maradtak a telepeken, hogy minimalizálják egy újabb járvány kockázatát.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal állategészségügyi részlege még most is nyomoz az ügyben, de hogy honnan érkezett a vész, az még megválaszolatlan.

Drónokkal is vizsgálták a vírus útvonalát, visszaellenőriztek mindenkit, aki a fertőzött területen járt. Felvetődött a szándékos mérgezés, a bioterrorista támadás lehetősége is – számolt be róla a Blikk.



