Látványosan visszavonultak a Super Bowl reklámblokkoktól az autógyártók, pedig régebben még igazi presztízsnek számított ott megjelenni.

A Totalcar szerint ennek két fő oka van: egyrészt már egy félperces reklámidő is 7 millió dollárba kerül az NFL döntője idején, másrészt a vállalatok egyre inkább a digitális, célzott hirdetésekre költik a pénzt.

A lap azt írja, a Stellantis például nem készít az idei Super Bowl-ra reklámot, inkább az Egyesült Államok 250. évfordulójára időzít egy nagyobb kampányt, noha korábban limitált szériás modelleket is belengetett.

A Cadillac készül egy reklámmal, de az inkább a márka Forma-1-es részvételére fókuszál majd, ami kérdéses, hogy egy átlag Super Bowl-nézőt mennyire fog érdekelni.

A Super Bowl továbbra is közel 130 milliós tévés közönséget vonz, ezért biztosan lesznek márkák a reklámszünetekben. Ennek ellenére úgy tűnik, az autógyártók többsége idén inkább kivár, vagy más kommunikációs felületet választ.