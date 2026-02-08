Az InformNapalm nevű ukrán oldal névtelen szerzői élesen reagáltak Orbán Viktor szombati kijelentésére, amelyben a miniszterelnök Ukrajnát Magyarország ellenségeként említette a szombathelyi DPK gyűlésen – írja az Index.

A poszt szerzői egy nyíltan fenyegető kérdést tettek fel, amely katonai eszközökkel történő fellépésre utal:

„Mit gondoltok – hány FPV drónkezelő kellene ahhoz, hogy megfékezze ezt az »Orbán-frontot«?”

A bejegyzés célpontjaként kizárólag Orbán Viktort nevezték meg. A szerzők hangsúlyozták, hogy tudatosan tesznek különbséget a magyar kormányfő és a magyar társadalom között. Mint írták, tisztában vannak azzal, hogy sok magyar állampolgár támogatja Ukrajnát, ezért szándékosan „Orbánról”, és nem „a magyarokról” beszélnek.

„Idén tavasszal maguk a magyarok is megmutatják, hogy egyetértenek-e ennek a Putyinhoz igazodó talpnyalónak, Orbán Viktornak a populizmusával és álnok politikájával” – írták.

A hírportál szerint az InformNapalm posztja abban reménykedik, hogy a magyar választók kormányváltás mellett döntenek, és ezzel megváltozik Budapest álláspontja az orosz-ukrán konfliktusban.