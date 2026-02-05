2025 decemberében bővült a magyar kiskereskedelem: a forgalom volumene az előző év azonos időszakához képest 3,5 százalékkal, az előző hónaphoz viszonyítva pedig 0,2 százalékkal emelkedett. Az egész évet tekintve a kiskereskedelmi forgalom volumene 2,9 százalékkal haladta meg a 2024-es szintet.

Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben a forgalom volumene 2,1 százalékkal emelkedett. Az élelmiszer-kiskereskedelem 78 százalékát adó élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 3,3 százalékkal növekedett, az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké 3,1 százalékkal csökkent.

A nem élelmiszer-kiskereskedelem forgalmának volumene összességében 4,3 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Az egyes üzlettípusok teljesítménye jelentősen eltért:

a használtcikk-üzletekben 13 százalékkal,

az iparcikk jellegű vegyes üzletekben 10 százalékkal,

a gyógyszer-, gyógyászati termék- és illatszerüzletekben 6,6 százalékkal,

a bútor- és műszakicikk-üzletekben 3,2 százalékkal,

a könyv-, számítástechnikai és egyéb iparcikk-üzletekben 2,2 százalékkal,

a textil-, ruházati és lábbeliüzletekben pedig 1,2 százalékkal nőtt az eladások volumene.

Az árucikkek széles körére kiterjedő, a kiskereskedelmi forgalomból 9,3 százalékkal részesedő

csomagküldő és internetes kiskereskedelem volumene 2,8 százalékkal emelkedett. Az üzemanyagtöltő állomások forgalmának volumene 1,7 százalékkal nőtt. A kiskereskedelmi adatokba nem tartozó gépjármű- és gépjárműalkatrész-üzletek volumene 1,2 százalékkal csökkent.

2025 decemberében az országos kiskereskedelmi forgalom folyó áron 1975 milliárd forintot tett ki. Ennek megoszlása a következőképpen alakult:

49 százalék az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben,

39 százalék a nem élelmiszer-kiskereskedelemben,

12 százalék az üzemanyagtöltő állomások forgalmában realizálódott.

2025 egészét tekintve, naptárhatástól megtisztítva a kiskereskedelem forgalmának volumene 2,9 százalékkal nőtt az előző évhez képest. Ezen belül: