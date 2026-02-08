Patrick Jackson, a Virginiai Egyetem fertőző betegségekkel foglalkozó kutatója elemzésében arra figyelmeztetett, hogy 2026-ban három vírus jelenthet kiemelt kockázatot.

A közbeszédet az elmúlt időszakban a Nipah-vírus tartja lázban, azonban a kutató ezt nem sorolta a legvalószínűbb fenyegetések közé. Surján Orsolya országos tisztifőorvos az InfoRádió Aréna című műsorában nemrégiben többek között arról beszélt, hogy azért veszélyes ez a betegség, mert nincsenek nagyon jellemző tünetek. Úgy vélte, hogy nem kell attól tartani, hogy jelenleg Magyarországon vagy Közép-Európában elindulna egy ilyen járvány. Az egész világ azon dolgozik, hogy ezt helyben megoldják.

Ezek a legveszélyesebb vírusok

Jackson szerint az Influenzavírus A továbbra is állandó globális veszély, különösen a H5N1 altípus miatt. A madárinfluenza már nemcsak madarakban, hanem emlősökben is megjelent, ami növeli az emberi járvány kialakulásának esélyét. A jelenlegi influenzaoltások nem nyújtanak védelmet a H5N1 ellen, bár új vakcinák fejlesztése folyamatban van.

A második kiemelt kórokozó az mpox (korábbi nevén majomhimlő), amely 2022-ben világszerte több mint száz országban okozott fertőzéseket. A vírus szoros testi kontaktussal terjed, egy újabb, Afrikából kiinduló változata már az Egyesült Államokban is megjelent olyan betegeknél, akik nem jártak a kontinensen.

A harmadik veszélyforrás az Oropouche vírus, egy szúnyogok által terjesztett kórokozó, amelyről sokáig azt hitték, hogy kizárólag az Amazonas térségében fordul elő. Az elmúlt évtizedekben azonban Dél- és Közép-Amerikában, valamint a Karib-térségben is terjedni kezdett. Bár a betegség többnyire enyhe lefolyású, jelenleg sem gyógyszer, sem vakcina nem áll rendelkezésre.

A legnagyobb kockázatot azonban továbbra is az jelenti, hogy egy ma még ismeretlen vírus mutálódhat járványt kiváltó formává. A szakértők ezt az elméleti forgatókönyvet „X-betegségként” emlegetik, szerintük a következő pandémia kimenetele nagyrészt azon múlik majd, mennyire felkészültek a világ országai.