Donald Trump nemes egyszerűséggel saját családnevét kölcsönözte egy olyan új, kormányzati portálnak, amelynek célja, hogy segítsen az amerikaiaknak alacsonyabb áron gyógyszerekhez jutni.

A "TrumpRx" nevű weboldal azt ígéri, hogy „átírja a forgatókönyvet”, bár nem árulja közvetlenül a gyógyszereket, hanem lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy letölthető kuponok segítségével akciós áron jussanak vényköteles termékekhez, például fogyókúrás injekciókhoz.

Drasztikus kedvezményeket ígérnek

Mint írják, ugyanazok a gyógyszerek ugyanazokból a gyárakból, ugyanolyan adagokban akár ezer százalékkal is többe kerülnek az amerikaiaknak, mint bármely más országban, ami elfogadhatatlan, ezért „Trump elnöknek köszönhetően" az árfelhajtás napjai véget értek.

A leggyakrabban használt, vényköteles gyógyszerek tucatjai drasztikus kedvezményekkel lesznek elérhetők minden fogyasztó számára – jelentette be az elnök a portál indulásakor, amikor körülbelül negyven termék szerepelt a listán, élen a diétás vakcinákkal (Wegovy, Ozempic, Zepbound).

Európát az import nyomja, sok a hiánycikk

Az Egyesült Államokat számos gyógyszer esetében a világ egyik legdrágább piacának tartják – idézi fel a Berliner Morgenpost. Az európai és ázsiai országok ehhez képest jórészt központosított maximális árakat állapítanak meg, és szigorúbban szabályozzák az ipart.

Az emelkedő megélhetési költségek viszont már egy ideje vita tárgyát képezik az USA-ban, a magas gyógyszerárak pedig az egyik legérzékenyebb téma, amire megoldást vártak a polgárok. Trumpot már bírálták, hogy túlságosan leköti a külpolitika, és elhanyagolja az ország lakosságának valódi aggodalmait, erre születhetett megoldásként a nevével fémjelzett weboldal.

Megírtuk: Európában egyre nagyobb problémát okoznak az ellátási szűk keresztmetszetek, a Kínától és Indiától egyre inkább függő import eluralkodása, a gyógyszertárak csökkenése és az online verseny. A németeknél például a téli szezonban is több száz alapgyógyszer hiányzott a kínálatból, míg itthon is tömegek maradtak kezelés nélkül, mivel hónapok óta nem kapható egy gyógyíthatatlan betegség kezelésére szolgáló alapmedicina.

Névváltoztatás állami forrásért cserébe

Donald Trump egy nagyobb repülőteret és vasútállomást is szeretne magáról elnevezni. A CNN és ​​az NBC névtelen forrásokra hivatkozva csütörtökön arról számolt be, hogy az elnök állítólag a 16 milliárd dollárnyi befagyasztott infrastrukturális alapok felszabadítását egy alagút építésére attól tette függővé, ha a New York-i Penn Station vasútállomást és a washingtoni Dulles repülőteret átkeresztelik Trumpra a demokrata kormányzású New York és New Jersey államokban.

Jerry Nadler, New York-i képviselő a névváltoztatási követelést „zsarolási taktikának” nevezte, és megdöbbent, mivel a történelmi épületeket általában elhunyt elnökökről, vagy olyanokról nevezik el, akiknek a mandátuma lejárt. Igaz, hogy tavaly már a washingtoni, híres Kennedy Központot is önhatalmúlag átneveztette „Trump-Kennedy Központra”, mondván, hogy "hihetetlen munkájának köszönhetően" mentették meg az épületet.