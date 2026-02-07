Berlin felszólította a német állampolgárokat, hogy a lehető leggyorsabban hagyják el Iránt – írja az Iran International híre alapján a portfolio.hu. A német kormány arra fegyelmeztette az érintetteket, hogy a biztonsági helyzet súlyos Iránban, magas a fenyegetési szint. A németek szerint fennáll a lehetősége annak, hogy a biztonsági helyzet gyorsan változik, fennáll annak a kockázata, hogy valaki helyben fogságba kerülhet, és a konzuli szolgáltatások hiányosságai következtében nem tudnak megfelelő védelmet nyújtani számukra.

Arra is kérték az állampolgáraikat, hogy ne utazzanak Iránba.

2025 végén nagyszabású tüntetések robbantak ki Iránban, amelyek véres megtorlásba fulladtak. Az Egyesült Államok végig szoros figyelemmel követte a kibontakozódó hatalomellenes megmozdulásokat, Donald Trump amerikai elnök az elmúlt napokban több csapatot is küldött Irán közelébe, ezért fennáll a lehetősége, hogy Washington támadást rendel el az országgal szemben.

Őrjöng Irán vezetője, Trumpnak és az EU-nak is nekiment Regionális háborút vizionál az iráni ajatollah, ha Trump támadni mer, eközben bekérette az EU összes teheráni nagykövetét, amiért a tagállamok terrorszervezetté nyilvánította az iráni Forradalmi Gárdát.

Ez az amerikai támadás nagyobb lenne, mint az Éjféli Kalapács hadművelet, amelyben amerikai bunkerromboló bombák és rakéták találták el Irán három nukleáris létesítményét tavaly júniusban

– figyelmeztetett az amerikai elnök.

Amennyiben Donald Trump a katonai beavatkozás mellett dönt, az első lépés az iráni légvédelmi rendszer megsemmisítésére irányul majd, a műveleti szabadság elérése érdekében – hangsúlyozta az Economx érdeklődésére Kemény János, az NKE John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa, aki arra is rámutatott, hogy az Iránnal szövetséges csoportok, mint a jemeni huszik, vagy az iraki Kataib Hezbollah jelezték hajlandóságukat, hogy amerikai érdekek ellen csapásokat hajtsanak végre, így a katonai tervezőknek ezeknek a csoportoknak a tevékenységére is fel kell készülni.