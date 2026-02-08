Az FSZB Kommunikációs Központja jelentése szerint őrizetbe vették Ljubomir Korbát, a Vlagyimir Alekszejev altábornagy elleni merényletkísérlet elkövetőjét az Egyesült Arab Emírségekben.

„Az Egyesült Arab Emírségekbeli partnerek segítségével Dubajban őrizetbe vették és átadták az orosz félnek a bűncselekmény közvetlen elkövetőjét, az 1960-ban született Ljubomir Korbát”

– közölte a hírszerző ügynökség.

Dmitrij Peszkov elnöki sajtótitkár szerint Vlagyimir Putyin jelentéseket kap a helyzetről. A Kreml mielőbbi felépülést kívánt Alekszejevnek.

Az orosz nyomozók szerint Korba eredetileg a Ternopili régióból származott. December végén érkezett Oroszországba, hogy Ukrajna nevében terrortámadást hajtson végre.

Péntek reggel a Volokolamszki autópálya egyik lakóházában legalább háromszor rálőtt Alekszejevre egy hangtompítós Makarov pisztollyal, majd elmenekült. A tábornokot kórházba szállították. Néhány órával később a gyilkos elhagyta az országot. Kiadatása után Moszkvában letartóztatták.

Korba bűntársai az orosz Viktor Vasin és Zinaida Szerebritszkaja voltak. Az előbbit Moszkvában őrizetbe vették, utóbbi Ukrajnába menekült. Gyilkossági kísérlet, katona elleni gyilkossági kísérlet és illegális lőfegyver-kereskedelem miatt indult eljárás. A szervezők felkutatása folyamatban van.

Az altábornagy a Fegyveres Erők Vezérkarának Főigazgatóságának első helyettes vezetője. 2017-ben Oroszország Hőse kitüntetéssel tüntették ki – számolt be róla a Ria Novosztyi.