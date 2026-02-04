Surján Orsolya országos tisztifőorvos az Indexnek adott interjújában azt mondta: hivatalosan is közepes intenzitású influenzajárvány zajlik Magyarországon.

Az idei szezon szokatlanul korán indult, a járványküszöböt már karácsony előtt átlépte, részben egy új, módosult H3-as influenza-altípus megjelenése miatt, amely különösen a fiatalokat érinti - tette hozzá. Kiemelte: amikor ezt a szubtípust először észlelték tavaly, már túl késő volt módosítani az őszi influenzaoltás összetételét, vagyis a mostani vakcinában nem szerepel ez az új variáns.

Az év negyedik hetében mintegy 60 500 ember fordult influenzaszerű tünetekkel orvoshoz, ami 30 százalékos emelkedés az előző héthez képest. Akut légúti fertőzéssel pedig 250 ezren keresték fel orvosukat.

Most egy közepes intenzitású influenzajárványnak még a felszálló szárában vagyunk

- mondta Surján Orsolya azzal, hogy járványról akkor beszélünk, amikor 100 ezer lakosra vetítve 200 fő fordul orvoshoz. Ezt a határt már a második héten elértük, sőt már december végén, karácsony előtt is átléptük.

A tisztifőorvos szerint tévhit, hogy járvány idején nem érdemes oltatni: az inaktivált vakcinák nem okoznak betegséget, és még most beadva is enyhébb lefolyást biztosíthatnak. A hideg idő korábban lassította a terjedést, de a jelenlegi, 0-5 fokos, nedves időjárás kifejezetten kedvez a vírusnak.

A megbetegedések fele 15 év alattiaknál, háromnegyede pedig 35 év alattiaknál fordul elő, míg a kórházi kezelések többsége a 60 év felettieket érinti, az RSV (légúti óriássejtes vírus) miatt sok 2 éven aluli gyermek is kórházba került. A járvány szinte minden vármegyében erősödik, jelenleg Komárom-Esztergom a leginkább érintett térség - derül ki az interjúból.