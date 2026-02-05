Alapjaiban megváltozhat az internet forgalma a közeljövőben, és a mesterséges intelligenciával működő botok állnak a háttérben.

Egy friss jelentés arról számol be, hogy a netes forgalom jelentős részét jelentik ezek a botok. A weboldalaknak egyre kifinomultabb módszereket kell bevetnie, azonban egyáltalán nem biztos, hogy az MI nem tanulja meg gyorsabban kikerülni őket, mint ahogyan az oldalak alkalmazkodnak.

Több cég már perel is azért, mert jogtalanul jutottak hozzá az adataikhoz és tartalmaikhoz, amiket aztán ilyen MI-k okosításához használnak fel – számolt be a Telex a Wired híre alapján. A nagyobb weboldalak több-kevesebb sikerrel igyekeznek korlátozni, hogy mihez férhetnek hozzá a botok, azonban ez egyre nehezebb feladat.

A másik probléma az az adatgyűjtési forma, amelyben a chatbotok valós időben kérnek le információkat – például különböző termékek aktuális árai, a moziműsorok, vagy a legfrissebb hírekről szóló összefoglalók – az internetről, és az MI-eszközök ezekkel egészítik ki, valamint javítják a válaszaikat.

A botforgalom egyre inkább növekedést mutat: 2025 első negyedévében minden 200. látogató volt bot, azonban a negyedik negyedévben már minden 31. látogatás MI-adatgyűjtő bot volt.

Az elmúlt egy évben 336 százalékkal több volt az a weboldal is, ami megpróbálta blokkolni az ilyen látogatásokat. Sok MI-bot viselkedését azonban ma már szinte lehetetlen megkülönböztetni az emberi mintázattól.