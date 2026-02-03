Története leggyorsabb és leghevesebb korrekcióján van túl az ezüst és az arany árfolyama. Az események a múlt hét második felében gyorsultak fel, látványosabb volt az ezüst jegyzésár összeesése, az unciánkénti (31,1 gramm) ár a 121 dolláros csúcsról zuhant másfél nap alatt 72 dollár közelébe. Kedden viszont már 84-87 dollár körül zajlik a kereskedés.

Visszanézve az előzményeket és a lehetséges kiváltó okokat, a korrekció megérkezte semmiképp sem meglepetés, annak hevessége miatt viszont érdemes levonni a tanulságokat.

Túl gyors és heves volt az emelkedés

„Ha ránézünk az ezüst árfolyamgrafikonra, decemberben és januárban gyakorlatilag parabolikus emelkedést láttunk, ami nem volt fenntartható” – mondta az Economx kérdésére Juhász Kristóf, a Conclude Befektetési Zrt. cégvezetője. Aki szerint hiába van még most is 30 százalékkal alacsonyabb szinten az ezüst ára, mint néhány nappal ezelőtt, nincs dráma a nemesfémek piacán, aki például egy hónapja szállt be, még 8-12 százalék nyerőben lehet és ez igaz az aranyra is.

A szakértő a nagy ijedtség után oldalazásra számít, a helyzet várhatóan konszolidálódik, a fundamentumok ugyanis továbbra is támogatók. Melyek ezek?

a vezető jegybankok 72 százaléka további vásárlásokat tervez

dedollarizáció és pénzügyi elnyomás negatív reálkamatokon keresztül

továbbra sincs béke a kritikus háborús konfliktusokban

Trump elnök váratlan manőverei

Több oka volt a zuhanásnak

A múlt héten ezek a támogató tényezők azonban háttérbe szorultak, mondhatni összeállt a tökéletes vihar az ezüst és az arany piacán. Egyrészt korrekcióért üvöltött a hetek óta megállás nélkül tartó árfolyam-emelkedés, ami a nemesfémek piacán ritkán látható túlvettséget okozott.

Másrészt Trump épp kiegyezett az extravámokkal fenyegetett európai országokkal és a Grönland-kérdés is megoldódni látszott. Óriási volt a forgalom, csúcsra járt az inkább rövidtávra befektetők által keresett arany és ezüst ETF-ek kereskedési volumene (ezeknek a nemesfém ETF-eknek az ára az arany és az ezüst árfolyamát követi, a befektetőknek a fizikai fedezetet 400 unciás arany- és 1000 unciás ezüstrudak képezik, így biztosítva, hogy az ETF befektetési jegy értéke az ezüst és az arany világpiaci árával mozogjon együtt).

Mint arról az Economx is beszámolt, a globális arany-ETF állomány 2025-ben 800 tonnával emelkedett.

A tökéletes viharra ráerősített az új Fed elnök jelölése, Kevin Warsh ugyanis messze nem híve az ultralaza monetáris politikának, szóval a dollárkamatok gyors csökkentése nem realitás, ez pedig keresletet von el a nem-kamatozó eszközöktől, például a nemesfémektől.

Juhász Kristóf szerint ami történt januárban az árfolyamokban, az teljesen elszakadt a fundamentumoktól, bár érkeztek hírek arról, hogy az ezüstöt egyes ipari szereplők megállás nélkül vásárolják, a kereskedés nagy része már színtiszta spekuláció volt. Az már csak hab a tortán, hogy az aranypiaci pletykák szerint a nagy amerikai befektetési bankok is érdekeltek voltak az árfolyamesésben, hiszen óriási mennyiségű short állományt építettek ki az ezüstben,

és csak idő kérdése volt, hogy lenyomják az árfolyamot.

Hogyan tovább, jönnek újabb csúcsok? Nem kizárható, hogy a rövidtávon általunk várt oldalazást követően nem jön még egy újabb lefelé tartó kör, ha elesik a 72 dollárnál húzódó támasz az ezüst árfolyama akár a 200 napos mozgóátlagig is visszakorrigálhat, valamivel 50 dollár alá, de a bull piacnak a befektetési bankok elemzői szerint sincs még vége, az év végére 5600-6000 dollár/uncia arany és 100-120 dollár/uncia ezüstárra számítanak

– mondta a Conclude vezetője.

Juhász Kristóf elmondta, a budapesti üzletükben a forgalom jelentősen nőtt az elmúlt két hónapban, a megnövekedett érdeklődés miatt a személyes üzletkötésre vásárlási limitet vezettek be, aminek alsó határa 5 millió forint. Eladni lehet összegtől függetlenül, korlátlanul.

A fél világ előszedte a családi ezüstöt

Egyébként eladók is vannak bőven a piacon, de a kereslet és kínálat gyakran nem fedi le egymást. Míg a befektetők jellemzően a színarany, azaz 24 karátos befektetési arany rudakat és aranyérméket keresik, addig a folyamatosan emelkedő árfolyam láttán világszerte rengeteg magánszemély adott el úgynevezett törtaranyat és törtezüstöt. Ez lehet 14 vagy 18 karátos aranyékszer, vagy 92,5 százalékos ezüsttartalmú numizmatikai érme, vagy amit az emberek családi ezüstnek hívnak, különböző finomságú ékszerek, értéktárgyak.

A törtaranyból és a törtezüstből a befektetési minőség persze előállítható, a jelentős eladások miatt viszont hamar megmutatkozott a London Good Delivery minősítésű finomítók szűk keresztmetszete. Egyszerűen nincs elég kapacitás, sem Svájcban, sem máshol a világban, talán Kínát leszámítva – mondta Juhász Kristóf – a problémát az okozza, hogy amíg egy törtezüstből 999-es minőség lesz, ahhoz több, akár 5-6 finomítási folyamat szükséges.

Nincs elég finomítói kapacitás

Most az a soha nem látott helyzet állt elő, hogy a svájci finomítók már nem vesznek át tört aranyat és ezüstöt és a korábban átvett tételek után is csak hetek múlva fizetnek. Normál piaci körülmények között a kereskedők a beszállított mennyiség után 1-2 napon belül pénzükhöz jutottak. Arra sincs lehetőség, hogy a finomítók kölcsönzött ezüsttel fizessenek a beszállításokért, korábban működött ez a modell, de a nagy kereslet miatt az ezüstkölcsönzés éves kamata felment 20 százalékra, míg a finomítói marzs csak 1-2 százalék.

Juhász Kristóf szerint aki ma kereskedőként finomítókkal tárgyal, úgy érezheti magát, hogy

a vonal túlsó végén ígéreteket árulnak, nem aranyat.

Az ígéretet úgy kell érteni, hogy a beszállított nemesfém után 6-8 hetes várakozás következik és ez is inkább a nagyobb rudakra vonatkozik, 100 grammos lapka alatt most egyáltalán nincs megvehető befektetési aranytermék a finomítóktól.

A Concludenál úgy látják, aki fizikai nemesfémben tartja a pénzét, általában 5-15 évre tervez. A jelentős esés után számukra is jó beszállási pontok nyílhattak. De könnyen lehet, hogy ha nem oldódik meg a finomítók túlterheltsége, a meglévő készletek elfogyása után a vételi igényük csak több hónap csúszással teljesíthető, ami rendkívül megnöveli az ügyfelek cégkockázatát, így nagyon meg kell nézni, hogy kivel kötünk üzletet.