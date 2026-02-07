Az Ötöslottó eheti várható nyereménye 4,29 milliárd forint volt, miután 17 sorsolás óta nem volt egyetlen 5 találatos szelvény sem az országban. Ez minden idők hatodik legnagyobb nyereménye.

Nyerőszámok:

11 (tizenegy)

17 (tizenhét)

53 (ötvenhárom)

86 (nyolcvanhat)

88 (nyolcvannyolc)

Nyeremények:

5 találatos szelvény nem volt;

4 találatos szelvény 33 darab, nyereményük egyenként 1.854.555 forint;

3 találatos szelvény 2677 darab, nyereményük egyenként 24.065 forint;

2 találatos szelvény 78.322 darab, nyereményük egyenként 3085 forint.

A Joker szám a 162392 volt.

Mivel ezen a héten sem volt telitalálat, ezért tovább halmozódik a főnyeremény, ami a jövő héten már 4,56 milliárd forint lesz.