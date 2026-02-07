Az Ötöslottó eheti várható nyereménye 4,29 milliárd forint volt, miután 17 sorsolás óta nem volt egyetlen 5 találatos szelvény sem az országban. Ez minden idők hatodik legnagyobb nyereménye.
Nyerőszámok:
- 11 (tizenegy)
- 17 (tizenhét)
- 53 (ötvenhárom)
- 86 (nyolcvanhat)
- 88 (nyolcvannyolc)
Nyeremények:
- 5 találatos szelvény nem volt;
- 4 találatos szelvény 33 darab, nyereményük egyenként 1.854.555 forint;
- 3 találatos szelvény 2677 darab, nyereményük egyenként 24.065 forint;
- 2 találatos szelvény 78.322 darab, nyereményük egyenként 3085 forint.
A Joker szám a 162392 volt.
Mivel ezen a héten sem volt telitalálat, ezért tovább halmozódik a főnyeremény, ami a jövő héten már 4,56 milliárd forint lesz.
