Vlagyimir Alekszejev altábornagyot, az orosz katonai hírszerző ügynökség, a GRU helyettes vezetőjét pénteken több lövés érte moszkvai lakóházának lépcsőfordulóján, és kórházba szállították.

A salisburyi idegméreg-támadás felügyeletével vádolt Alekszejev a merényletkísérlet óta mesterséges kómában volt, az orosz állami média jelentése szerint magához tért.

A jelentések szerint a 64 éves altábornagyot mellkason vagy hason lőtték meg, mielőtt a támadó és társának elmenekült volna a helyszínről.

Az orvosok szombaton közölték, hogy az állapota stabilizálódott. Az orosz állami hírügynökség, a TASZSZ orvosi forrásokra hivatkozva azt írta, hogy Alekszejev altábornagyot a műtét után mesterséges kómába helyezték, de azóta magához tért.

„Ezen a ponton óvatosan kijelenthetjük, hogy az életét fenyegető veszély elmúlt”

– közölték a források.

A Kommerszant orosz újság a nyomozáshoz közel álló forrásra hivatkozva arról számolt be, hogy két gyanúsítottat letartóztattak és „hamarosan kihallgatják őket”.

A lap szerint vasárnap bírósági tárgyalásra kerülhet sor annak eldöntésére, hogy a gyanúsítottakat előzetes letartóztatásba helyezik-e.

Egyelőre senki sem vállalta a felelősséget a lövöldözésért, bár Oroszország gyorsan Ukrajnát tette felelőssé.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter azt nyilatkozta, hogy a lövöldözés „megerősítette, hogy a Zelenszkij-rezsim folyamatos provokációkra összpontosít, amelyek célja a tárgyalási folyamat megzavarása”.

Ukrajna tagadott mindenféle érintettséget. Andrij Szibiha külügyminiszter a Reutersnek elmondta:

„Nem tudjuk, mi történt azzal a tábornokkal – talán a saját belső orosz leszámolás volt.”

Az ukrajnai születésű Alekszejev altábornagy hírszerzési információkkal láthatta el Vlagyimir Putyint a teljes körű invázió előtt.

A tábornok Oroszország egyik tárgyalójaként részt vett az ukrán parlament egyik képviselőjével folytatott titkos tárgyalásokon, amelyek célja Mariupol 2022-es orosz ostromának befejezése volt.

Az orosz Telegram-csatornák pénteken azt sugallták, hogy Alekszejev altábornagynak Oroszországon belül is lehetnek ellenségei, azt állítva, hogy elvesztette a Kreml bizalmát, miután tárgyalásokat vezetett a 2023-as Wagner-zsoldoslázadás során.

Alekszejev altábornagy ellen az Egyesült Királyság és az Európai Unió szankciókat vetett ki, mivel a GRU állítólag felelős a 2018-as salisburyi Novicsok idegméreg-támadásért. A brit hatóságok azzal vádolták őt, hogy felügyelte a Szergej Szkripal, egykori orosz kettős ügynök elleni műveletet, amely Dawn Sturgess brit állampolgár halálához vezetett.

Az Egyesült Államok szankciókat vezetett be a tábornok ellen a 2016-os elnökválasztásba való állítólagos kiberbeavatkozás miatt, amit Oroszország tagad.

Korábban Oroszország hőse címet kapott a szíriai moszkvai katonai beavatkozásban játszott szerepéért.

Alekszejev altábornagy felettese Igor Kosztyukov, a GRU igazgatója, aki a közelmúltban vezette az Ukrajnával folytatott tárgyalásokat Abu-Dzabiban – adott hírt róla a The Telegraph.