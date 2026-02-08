Dobrev Klára az EBESZ-hez fordult, hogy a szervezet a magyar választások megfigyelésekor külön vizsgálja a határon túli levélszavazatokkal kapcsolatos visszaélések lehetőségét is.

A Demokratikus Koalíció európai parlamenti képviselője egy Facebook-videóban jelentette be lépését, amelyben súlyos aggályokat fogalmazott meg a jelenlegi rendszerrel kapcsolatban.

Dobrev Klára szerint az elmúlt évek választásai azt mutatták, hogy a határon túli levélszavazás nemcsak igazságtalan a Magyarországon élő és adózó választókkal szemben, hanem kifejezetten alkalmas a visszaélésekre is.

Álláspontja szerint a levélszavazatok esetében nem garantált, hogy a szavazók szabadon, külső nyomástól mentesen hozhatják meg döntésüket.

A politikus arra hívta fel az EBESZ figyelmét, hogy a levélszavazás során a szavazólapokat nem ellenőrzött környezetben töltik ki, hanem bárhol és bármikor, ami szerinte alapvetően sérti a választás tisztaságának egyik alapelvét. Emellett problémásnak nevezte a szavazatok őrzési és szállítási láncát is, amely több ponton megszakad, és nincs megfelelő állami kontroll alatt.

Dobrev Klára szerint senki sem ellenőrzi, hogy illetéktelen személyek hozzáférnek-e, megsemmisítenek vagy kicserélnek-e határon túli levélszavazatokat, hiszen ezek nem államilag ellenőrzött csatornákon érkeznek meg a választási szervekhez.

„Arra kértem az EBESZ vezetőjét, hogy a magyar választások felügyeletekor a munkájuk terjedjen ki a határon túli levélszavazatok vizsgálatára is. Vonjanak be egy kifejezetten a postai szavazásra szakosodott szakértőt is a munkába, valamint vizsgálják a szomszédos országokban alkalmazott gyűjtési és szállítási gyakorlatokat is” – mondta.

Dobrev Klára hangsúlyozta: a Demokratikus Koalíció álláspontja szerint ne szavazhasson az, aki soha nem élt Magyarországon, nem adózott itt, és nem viseli döntéseinek következményeit. Mint mondta, ezt az álláspontot a párt április 12. után is képviselni fogja az Országgyűlésben.