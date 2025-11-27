Általános országos sztrájkot hirdettek a szakszervezetek, emiatt november 28-án és december 12-én komoly közlekedési fennakadásokra kell számítani Olaszországban, de december 9-11 között és december 17-én is érhetik komoly bosszúságok az adventi ünnepi időszakban utazókat - számolt be az Euronews.

November 28-án a távolsági és regionális vasúti szolgáltatások, a helyi tömegközlekedés, a komp- és a légi járatok csökkentett menetrend szerint közlekedhetnek, vagy akár teljesen elmaradhatnak az egész országban.

A december 12-i országos sztrájk legnagyobb hatása a vasúti közlekedésre lesz. Az olaszországi távolsági és nagysebességű járatok alig, vagy egyáltalán nem járnak majd. Ez olyan népszerű nagyvárosok közötti útvonalakat érinthet, mint Róma, Milánó, Firenze és Torino.

A repülőterekre vonattal érkezőknek érdemes plusz időt hagyniuk arra az esetre, ha a járataikat törölnék vagy halasztanák. Az utazóknak azzal is kalkulálniuk kell, hogy ha a repterek működnek is, onnan vonattal bajosan tudnak továbbmenni a megváltozott vasúti közlekedés miatt.

Ami pedig a kompokat illeti: ezek a járatok a hónap későbbi időszakában is érintettek lehetnek. A Tirrenia CIN és a Moby komptársaságok által december 9-én 15 órától december 11-én 15 óráig hirdetett kétnapos sztrájk fennakadásokat okozhat a szárazföld és az olyan szigetek, mint Szardínia és Szicília közötti közlekedésben.

December 17-én sem lehet majd simán utazgatni Olaszországban: aznap délután 1 és 5 óra között lesz a reptereken négyórás munkabeszüntetés, amelyben a földi kiszolgáló személyzet, a légitársaságok személyzete és a Róma környező légteréért felelős légiforgalmi irányítók vesznek részt. Emiatt késések várhatók az ország repülőterein.

Az olasz polgári légügyi hatóság, az ENAC közlése szerint a sztrájkok idején a repülőjáratok reggel 7 és 10 óra, valamint este 6 és 7 óra között garantáltan indulnak.

Azokon a vonatokon, amelyeket a járattörlések érintenek, az előre lefoglalt távolsági jegyek esetében az utasok teljes visszatérítést, vagy azzal egyenértékű szolgáltatást kérhetnek. Érdemes figyelni a híreket is, mert az üzemeltetők általában a sztrájkot megelőző napokban teszik közzé a frissített menetrendeket és a garantált szolgáltatások listáját.

A szakszervezetek nagyrészt a kormány költségvetési tervei elleni tiltakozásul hirdették meg a sztrájkokat.