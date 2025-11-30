A Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház Facebook-oldalán arról tájékoztatta a betegeket és a hozzátartozókat, hogy
az intézményben 2025. december 1., hétfő 8.00 órától kötelezővé válik az orrot és szájat eltakaró maszk viselése, emellett részleges látogatási tilalom lép életbe.
Az indoklás szerint az intézkedés bevezetéséről a betegek, a dolgozók és a kórházban egyéb okból tartózkodók védelme érdekében döntött a főigazgató.
A vezetői utasítás értelmében
kötelező az orrot és szájat eltakaró maszk viselése a kórházi betegek és látogatók előtt is nyitva álló közösségi terekben, folyosókon, várókban, kórtermekben, rendelőkben, vizsgálókban. A fekvő betegek a maszkviselési kötelezettség alól saját kórtermükben mentesülnek.
A kórházba és a betegellátó osztályokra való belépéskor és azok elhagyásakor mindenki köteles kezét alkoholos kézfertőtlenítő szerrel fertőtleníteni.
Látogatási tilalom lép érvénybe az alábbi osztályokon és részlegeken:
- Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály
- Traumatológiai és Ortopédiai Mátrix Osztály Intenzív részlege
- Újszülött, NIC és Gyermek Intenzív egység
- Klinikai Onkológiai Osztály
- Sugárterápiás Osztály
- Szülészet-nőgyógyászati Osztály szülészeti részlege.
Arra is felhívják a figyelmet, hogy légúti tüneteket mutató vagy lázas személy beteget nem látogathat. Hozzáteszik ugyanakkor, hogy a látogatási tilalom nem érinti a szakmailag indokoltan a beteg mellett tartózkodó kísérőt.
Bár a főigazgatói utasításban nem nevezik meg konkrétan, hogy melyik betegség behurcolásától tartanak, az biztos, hogy hétről hétre mind több beteg jelentkezik a háziorvosoknál légúti megbetegedés tüneteivel.
