A Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház Facebook-oldalán arról tájékoztatta a betegeket és a hozzátartozókat, hogy

az intézményben 2025. december 1., hétfő 8.00 órától kötelezővé válik az orrot és szájat eltakaró maszk viselése, emellett részleges látogatási tilalom lép életbe.

Az indoklás szerint az intézkedés bevezetéséről a betegek, a dolgozók és a kórházban egyéb okból tartózkodók védelme érdekében döntött a főigazgató.

A vezetői utasítás értelmében

kötelező az orrot és szájat eltakaró maszk viselése a kórházi betegek és látogatók előtt is nyitva álló közösségi terekben, folyosókon, várókban, kórtermekben, rendelőkben, vizsgálókban. A fekvő betegek a maszkviselési kötelezettség alól saját kórtermükben mentesülnek.

A kórházba és a betegellátó osztályokra való belépéskor és azok elhagyásakor mindenki köteles kezét alkoholos kézfertőtlenítő szerrel fertőtleníteni.