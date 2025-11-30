A Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház Facebook-oldalán arról tájékoztatta a betegeket és a hozzátartozókat, hogy 

az intézményben 2025. december 1., hétfő 8.00 órától kötelezővé válik az orrot és szájat eltakaró maszk viselése, emellett részleges látogatási tilalom lép életbe.

Az indoklás szerint az intézkedés bevezetéséről a betegek, a dolgozók és a kórházban egyéb okból tartózkodók védelme érdekében döntött a főigazgató.

A vezetői utasítás értelmében

kötelező az orrot és szájat eltakaró maszk viselése a kórházi betegek és látogatók előtt is nyitva álló közösségi terekben, folyosókon, várókban, kórtermekben, rendelőkben, vizsgálókban. A fekvő betegek a maszkviselési kötelezettség alól saját kórtermükben mentesülnek.

A kórházba és a betegellátó osztályokra való belépéskor és azok elhagyásakor mindenki köteles kezét alkoholos kézfertőtlenítő szerrel fertőtleníteni.

Látogatási tilalom lép érvénybe az alábbi osztályokon és részlegeken:

  • Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály
  • Traumatológiai és Ortopédiai Mátrix Osztály Intenzív részlege
  • Újszülött, NIC és Gyermek Intenzív egység
  • Klinikai Onkológiai Osztály
  • Sugárterápiás Osztály
  • Szülészet-nőgyógyászati Osztály szülészeti részlege.
Ezeken az osztályokon, illetve részlegeken a látogatás egyedi mérlegelés és alapos szakmai indok alapján kizárólag az osztályvezető, vagy az ügyeletes orvos engedélyével történhet.

Arra is felhívják a figyelmet, hogy légúti tüneteket mutató vagy lázas személy beteget nem látogathat. Hozzáteszik ugyanakkor, hogy a látogatási tilalom nem érinti a szakmailag indokoltan a beteg mellett tartózkodó kísérőt.

Bár a főigazgatói utasításban nem nevezik meg konkrétan, hogy melyik betegség behurcolásától tartanak, az biztos, hogy hétről hétre mind több beteg jelentkezik a háziorvosoknál légúti megbetegedés tüneteivel. 

