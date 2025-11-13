Bányai Tamást, a One Magyarország vezérigazgatóját kérdeztük az óriás vállalatokról, az állami szerepvállalásról, a 4iG-ről, a mesterséges intelligenciáról, valamint a dark webről és arról, hogy lesz-e magyar Netflix. Interjú.

Néhány napja robbant a bomba, hogy az Indamedia Csoport tulajdonába került a Ringier Hungary Kft., és a portfóliójába tartozó kiadványok, ezzel a kiadóvállalat a magyar médiapiac egyik legmeghatározóbb szereplőjévé vált. Esetünkben azért is lehet érdekes, hogy a magyar médiapiacon kinőtt egy óriás, mert a One Magyarország is több cég fúziójából jött létre, így adódik a kérdés: mit várhat el a piac, mit várhatnak el fogyasztók az ilyen nehezen megkerülhető méretű cégek működésétől?

A saját iparágunk és a One példáján keresztül jól látható, hogy miért előnyös, ha konszolidáció történik egy piacon, és ezzel egy erősebb, nagyobb vállalat jön létre. A távközlés beruházásigényes, évi 30-40 százalékkal nő a mobiladat-igény. Egy országos hálózat fenntartása hasonló költség, akár 100 ezer, akár 1 millió ügyfél használja. Nagyobb méret jobb árakat, több innovációt jelent, modernebb technológiákhoz férünk hozzá. Elképesztő, de ma már látjuk magunk előtt a 5.5G-t is, és ez még mindig nem a vége. Ahhoz, hogy ezzel a technológiai fejlődéssel lépést tudjon tartani és gazdaságosan működhessen egy szolgáltató, szükség van egy bizonyos méretre. Tehát a piac konszolidációjának végsősoron az ügyfelek lesznek a nyertesei, mert fokozza a versenyt a három nagy szolgáltató között, ami nem csak jobb árakat, hanem az innovatív megoldások elterjedését, a szolgáltatások minőségének javulását is eredményezi a lakossági és az üzleti szegmensekben.

Még nem telt el egy év sem a One márka magyarországi bevezetése óta, a számok alapján egyre nagyobb a piaci részesedésük.

A One a magyar háztartások 54 százalékában van jelen vezetékes – televízió, internet -, vagy mobil szolgáltatásaival. A televíziós szolgáltatások piacán pedig 1,6 millió előfizetéssel rendelkezünk, amellyel abszolút piacelsőkké váltunk. A mobilszolgáltatások területén a lakossági előfizetéses ügyfelek száma több mint 5 százalékkal nőtt az elmúlt 10 hónapban. Kezdetektől fogva nem pusztán technológiai vállalatot akartunk létrehozni, hanem egy olyan márkát, amely emberközpontú szolgáltatásokat kínál – és ezt az ügyfeleink visszajelzései is igazolják. A DIGI, az Antenna Hungária és az Invitech beolvadását követően a One „kihívói” pozícióba került, ezt a pozíciót pedig tovább erősítik a hálózat- és IT-fejlesztéseink, valamint a platforminnovációk is.

Milyen a kapcsolat a 4iG-vel?

A 4iG Csoport nem csak befektetőként van jelen az életünkben, többségi tulajdonosként erős pénzügyi és stratégiai hátteret is biztosít, amely lehetővé teszi, hogy a One hosszú távon is versenyképes, ügyfélközpontú szolgáltatásokat nyújtson a magyar piacon. Szoros stratégiai együttműködésben dolgozunk, amely hozzájárul a 4iG Csoport tagjai közötti szinergiák kiaknázásához és a csoporton belüli együttműködések elmélyítéséhez a hatékonyságnövelés érdekében.

Az állam részéről is vannak elvárások. Hol tartanak ezek teljesítésében?

Valóban van egy stratégiai megállapodásunk a magyar állammal, amely a gigabit hálózataink fejlesztéséről szól. Ennek részeként többek között ezer darab nagy kapacitású állomás építését vállaltuk 2028-ig, év végére elérjük a 350-et. Gyorsított ütemben történik az építkezés, és közel vagyunk ahhoz, hogy ezt a célt megvalósítsuk. Hasonló a helyzet a gigabites otthoni hálózatfejlesztéseinkkel is. Itt részben a meglévő lefedettség kapacitásbővítésével, átépítésével, részben pedig új területek lefedésével foglalkozunk.

Hogyan növelhető Magyarország digitális fejlettsége? Az állam 38 százalékos tulajdonnal rendelkezik a One Magyarországban. A kormányzat kikéri a One véleményét?

Az állam több áttéten keresztül, közvetett formában tulajdonosa a One-nak, a napi működésünkben, döntéshozatalainkban nem vesz részt. Természetesen iparági fórumokon keresztül rendszeresen részt veszünk konzultációkban, projektekben és pályázatokban, ahol kormányzati vagy hatósági oldalról várnak javaslatokat.

Milyen szakmai döntések segíthetik elő Magyarország digitális alkalmazkodását?

A digitális fejlődésnek több szintje van. Az alap az infrastrukturális háttér, a vezetékes és mobilhálózatok minősége. Erre épülnek a platformok, amelyek lehetővé teszik a szoftverek és alkalmazások fejlesztését. A One és a 4iG mindegyik szinten aktív, a hálózati fejlesztések mellett adatközpontokat is építünk. A One Magyarország üzemelteti az egyetlen hazai TIER 3-as minősítésű adatközpontot, ahol vállalati ügyfeleknek nyújtunk szoftverszolgáltatásokat. Vállalati ügyfeleink részére pedig bevezettük a Cyber Threat Intelligence (CTI) as a Service szolgáltatást, amely felügyeli a kiberkörnyezetet, beleértve a dark webet is, hogy ügyfeleink rendszereit védelmezze. A jövőben további lehetőségeket látunk az infrastruktúra, a platformok és a mesterséges intelligencia integrálásában is.

Milyen új AI- és technológiai fejlesztésekre számíthatunk egy év múlva? Egyáltalán előre jelezhető ez?

Hogy pontosan milyen fejlesztésekről fogunk beszélgetni egy év múlva, azt nem tudhatjuk. Az viszont bizonyos, hogy a mesterséges intelligencia kulcsszerepet tölt be a technológiai fejlődésben. Számos folyamat automatizálható, és segít a szolgáltatások minőségének, biztonságának javításában. Jelenleg is naponta több száz vagy ezer riasztást kezelünk hálózatfelügyeleti rendszereinkben. E riasztások szűrése jelentős humán kapacitást igényel, de megfelelő AI-technológiával ez a kapacitás proaktív feladatokra irányítható. Ezen a területen az egyik vezető megoldásszállító az Elisa Polystar, velük közösen már dolgozunk egy AI alapú szolgáltatásfelügyeleti rendszer bevezetésén. A hálózatunk mobilállomások ezreiből és rengeteg vezetékes végpontból áll, ahol folyamatos működés zajlik. Bármikor előfordulhatnak meghibásodások, ügyféloldali események vagy belső változtatások, amelyek a rendszer többi részére is kihatnak. Látunk tehát további lehetőségeket a mesterséges intelligencia használatára a hálózati minőség javítása és a szolgáltatási portfólió bővítése terén is.

Televíziós szolgáltatásunkban új android alapú set-top boxokat vezettünk be, olyan még az európai piacon is újdonságot jelentő eszközöket, mint a Sagemcom és a Bang&Olufsen közös fejlesztésű SoundBox készüléke, amely nem nagyobb a hagyományos set-top boxoknál, mégis 4K képélmény mellett képes Dolby Atmos hangzást varázsolni a nappalikba. Úgy gondoljuk, hogy a hagyományos televíziózásnak bőven van jövője, főként ha az személyre szabott tartalomajánlással egészül ki. A One TV platform már ötvözi a lineáris műsorszolgáltatást, a letölthető tartalmakat és a streaminget, és az ügyfél szokásai alapján javasol műsorokat és ez az ajánló mechanizmus is tovább fejleszthető mesterséges intelligencia alkalmazásával.

Legyen tehát szó ügyfélkiszolgálásról, értéknövelő szolgáltatásokról, televíziózásról, kiberbiztonságról egészen a vállalati hatékonyságot növelő megoldásokig, mindenhol van tere a mesterséges intelligenciának és a legmodernebb technológiáknak.

Úgy tűnik, megvan a technológiai háttér, az innováció, a nagyvállalati méret, a szakértelem és az erőforrások is egy nemzetközi kiugráshoz. Mikor lesz magyar Netflix?

Nem tudom, lesz-e magyar Netflix, de az biztos, hogy az innovációnak van tere. Ez visszavezet az első kérdéshez is. Előny-e, ha egy erős távközlési szolgáltató megjelenik a piacon? Ilyen szempontból is jogos a felvetés. Egy ilyen projekthez valós felhasználói igény, megfelelő műszaki tudás, jelentős tőkeérő és szakmai felkészültség szükséges. Folyamatosan vizsgáljuk a piacot, és ha azt látjuk, hogy ilyen szolgáltatásra van kereslet, meg fogjuk valósítani.