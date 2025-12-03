India hajlandó módosítani azt a rendeletet, amely előírja az okostelefon-gyártók számára egy államilag működtetett kiberbiztonsági alkalmazás előzetes telepítését – jelentette ki a távközlési miniszter a döntést követő negatív visszhang után. A Reuters beszámolója szerint ellenzéki politikusok, médiumok és adatvédelmi aktivisták egyöntetűen elítélték a kormány eredeti tervét, amely szerintük lehetővé tenné emberek megfigyelését.

A hírügynökség még a hét elején hozta nyilvánosságra, hogy az indiai vezetés bizalmasan utasította az Apple-t, a Samsungot és Xiaomi-t arra: 90 napon belül előre töltsék fel az új telefonokra a Sanchar Saathi, vagyis a Kommunikációs Partner nevű alkalmazást. Elrendelték azt is, hogy a programot a már eladott telefonokra szoftverfrissítéseken keresztül juttassák el a felhasználókhoz, valamint hogy a gyártók biztosítsák, az alkalmazást ne lehessen letiltani.

A kormány szerint az applikáció csak az ellopott telefonok nyomon követésében és blokkolásában segít, és megakadályozza a velük való visszaélést. Mások szerint azonban komoly kockázatokat vet fel a rendelkezés.

Randeep Singh Surjewala, a Kongresszus vezetője szerint a kormánynak először is tisztáznia kell, milyen jogi felhatalmazása van a „nem eltávolítható alkalmazás kötelezővé tételére”, és felszólította a képviselőházat, hogy vitassa meg az intézkedés adatvédelmi és biztonsági kockázatait.

„Súlyos, komoly és valós az az aggodalom is, hogy egy ilyen kötelezően telepített alkalmazás hátsó kapuval rendelkezhet, ezáltal veszélyezteti a felhasználó adatait és magánéletét”

– tette hozzá. Felszólította továbbá a kabinetet, hogy hozza nyilvánosságra, milyen független kiberbiztonsági auditok, védelmi intézkedések és visszaélés-megelőzési mechanizmusok vannak érvényben az alkalmazás esetében.