India hajlandó módosítani azt a rendeletet, amely előírja az okostelefon-gyártók számára egy államilag működtetett kiberbiztonsági alkalmazás előzetes telepítését – jelentette ki a távközlési miniszter a döntést követő negatív visszhang után. A Reuters beszámolója szerint ellenzéki politikusok, médiumok és adatvédelmi aktivisták egyöntetűen elítélték a kormány eredeti tervét, amely szerintük lehetővé tenné emberek megfigyelését.
A hírügynökség még a hét elején hozta nyilvánosságra, hogy az indiai vezetés bizalmasan utasította az Apple-t, a Samsungot és Xiaomi-t arra: 90 napon belül előre töltsék fel az új telefonokra a Sanchar Saathi, vagyis a Kommunikációs Partner nevű alkalmazást. Elrendelték azt is, hogy a programot a már eladott telefonokra szoftverfrissítéseken keresztül juttassák el a felhasználókhoz, valamint hogy a gyártók biztosítsák, az alkalmazást ne lehessen letiltani.
A kormány szerint az applikáció csak az ellopott telefonok nyomon követésében és blokkolásában segít, és megakadályozza a velük való visszaélést. Mások szerint azonban komoly kockázatokat vet fel a rendelkezés.
Randeep Singh Surjewala, a Kongresszus vezetője szerint a kormánynak először is tisztáznia kell, milyen jogi felhatalmazása van a „nem eltávolítható alkalmazás kötelezővé tételére”, és felszólította a képviselőházat, hogy vitassa meg az intézkedés adatvédelmi és biztonsági kockázatait.
„Súlyos, komoly és valós az az aggodalom is, hogy egy ilyen kötelezően telepített alkalmazás hátsó kapuval rendelkezhet, ezáltal veszélyezteti a felhasználó adatait és magánéletét”
– tette hozzá. Felszólította továbbá a kabinetet, hogy hozza nyilvánosságra, milyen független kiberbiztonsági auditok, védelmi intézkedések és visszaélés-megelőzési mechanizmusok vannak érvényben az alkalmazás esetében.
Az Apple időközben jelezte, hogy a világon sehol sem követi az ilyen előírásokat, mivel azok számos adatvédelmi és biztonsági problémát vetnek fel.
Iparági források szerint egyébként Narendra Modi miniszterelnök rendelete szinte egyedülálló a világon, úgy tudni, Indián kívül csak Oroszország él hasonló eljárással. Moszkva augusztusban rendelte el, hogy minden mobiltelefonra és táblagépre előre telepítsék a MAX nevű, államilag támogatott üzenetküldő alkalmazást – a WhatsApp riválisát, amely sokak szerint a felhasználók nyomon követésére is használható.
Modi pedig immáron második alkalommal került bírálatok kereszttüzébe adatvédelmi kérdések miatt. 2020-ban egy, az irodai dolgozók számára kötelezővé tett COVID-19 kontaktkövető alkalmazás váltott ki heves viharokat. Az erős tiltakozások hatására később azt a rendeletet enyhítették.
