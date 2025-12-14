Forgalomkorlátozó intézkedéseket vezettek be Újdelhiben, miután az indiai fővárosban sűrű szmogot mértek vasárnap, a levegő minősége a „súlyos" kategóriába került.

Az indiai környezetvédelmi hatóság beszámolója szerint

Újdelhi mind a 40 mérőállomása vörös figyelmeztetést adott vasárnap, ami a súlyos kategóriába tartozó légszennyezettséget jelzi.

Az MTI azt írja, a hatóságok elrendelték a nem létfontosságú szolgáltatást végző benzines, illetve régebbi dízelmeghatású teherautók belépésének tilalmát a fővárosba, továbbá minden építési és bontási tevékenység leállítását, az online oktatás bevezetését az iskolák felsőbb tagozatain. Ahol megoldható, ott biztosítani kell, hogy az állami, önkormányzati és magánhivatalok alkalmazottainak legalább a fele otthonról dolgozhasson, illetve a csúcsforgalom mérséklése érdekében lehetőség szerint be kell vezetni a lépcsőzetes munkakezdést.

Az indiai főváros számos kerületében

a szmog miatt gyengék a látási viszonyok, az autók csak lassan, bekapcsolt fényszórókkal haladnak.

Meteorológusok szerint a mostanihoz hasonló sűrű szmog kialakulásához olyan tényezők együttes hatása járul hozzá, mint például a szennyező anyagok kibocsátásának növekedése, a légmozgás gyakorlatilag teljes leállása és az alsó légkör megnövekedett nedvességtartalma.