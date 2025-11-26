Eredményesnek látszanak az EU erőfeszítései a külföldi beszállítóktól való függőség csökkentésére, és szemben a korábbi években tapasztaltakkal, ezen a télen Európa nem fog antibiotikum-hiánnyal küszködni – számolt be az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) jelentéséről az Euronews.

Ez azért különösen jó hír, mert 2024 januárjában az Európai Gazdasági Térség 19 országából jelentettek antibiotikum-hiányt a téli hónapokban, 11 országban pedig kimondottan kritikus helyzetet regisztráltak. Különösen az amoxicillin, az egyik legszélesebb körben használt antibiotikum volt hosszú ideig szinte elérhetetlen, 2022-től egészen tavaly júniusig szenvedett ettől Európa.

Kapcsolódó Óriási a gyógyszerhiány az Európai Unióban

Az Európai Gyógyszerügynökség friss tájékoztatása szerint jelenleg 36 gyógyszerből van hiány az Európai Unióban. Ezek közül azonban egyik sem antibiotikum, és sokuk nem is általános használatra szánt gyógyszer, főleg olyan kemoterápiás gyógyszerekről és antipszichotikumokról van szó, amelyeknek vannak alternatívái.

Az Európai Számvevőszék legutóbbi jelentése szerint a gyógyszerhiány krónikus probléma az EU-ban, olyannyira, hogy 2023-ban és 2024-ben rekordszintet ért el. Ennek oka lehet például a kereslet hirtelen megugrása, de gyakran az ellátási lánc megszakadása vezet hiányhoz. Azt is kiemelték, hogy

az unió 27 országa jelenleg is nagymértékben függ a külföldről, főként Indiából és Kínából származó hatóanyagoktól.

A helyzetet súlyosbítja, hogy a fontos hatóanyagok európai gyártása a 2000-es évek eleji 53 százalékról mára 25 százalék alá esett vissza.

Nem véletlen, hogy az elmúlt években az EU napirendjén kiemelt helyet kapott a gyógyszerhiány problémájának megoldása. Az ellátásbiztonságot célozta a kritikus gyógyszerekről szóló törvény is, amely az EU-ban székhellyel rendelkező beszállítóknak elsőbbséget biztosít a közbeszerzésekben, és ösztönzi a nélkülözhetetlen gyógyszerek és kulcsfontosságú összetevők gyártásába történő beruházásokat az EU-n belül.