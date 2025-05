A német kancellár kapcsolata bíztatóan alakul az amerikai elnökkel: május 6-i beiktatása óta eddig kétszer beszéltek telefonon, és már közös utazást terveznek. Megírtuk : első alkalommal barátságos hangnemben egyeztettek az ukrajnai háborúról, illetve az USA és az EU közötti kereskedelmi vitáról, és megbeszélték, hogy Merz elkíséri Trumpot a nagyszülei szülővárosába a Pfalz tartományban, ahol a kancellár teljesítette katonai szolgálatát. Megegyeztek, hogy a német vezető rövidesen Washingtonba utazik, ahol a NATO-ról is egyeztetnek. Másodjára szombaton Kijevből hívta fel telefonon Trumpot, Emmanuel Macron francia elnök, Keir Starmer brit miniszterelnök és Donald Tusk lengyel miniszterelnök társaságában – akik biztosították az amerikai elnököt arról, hogy a szövetségesek „együtt állnak” az EU-ban és elszántan megvédik magukat, ehhez az amerikaiakat is „a fedélzeten akarják tartani” – számol be a Mannheimer Morgen.