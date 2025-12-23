Kivonja az NNGYK a forgalomból a Septosyl szemkenőcs 5 g 5011022, 5021022 és 5011023 gyártási számú tételit. A hatóság közlése szerint a visszagyűjtés, kivonás és patikai csere minden költsége a forgalomba hozatali engedély jogosultját, a PannonPharma Kft.-t terheli.

Az indoklásban az áll, hogy december 19-én a fent megjelölt gyógyszer minőségi hibájára vonatkozó bejelentés érkezett, ami alapján a hiba az anyagkezelés és felhasználás helytelen kezelésére vezethető vissza, és a készítmény nem gyógyszerkönyvi minőségű segédanyagot tartalmaz, ezért nem felel meg a forgalomba hozatali engedélynek.

Az NNGYK megállapította, hogy a minőségi hibával nem érintett tételekből elegendő mennyiség marad a biztonságos gyógyszerellátáshoz az érintett tételek kivonása mellett is.

Rámutattak, azok a betegek, akik a fenti gyártási számú Septosyl szemkenőccsel rendelkeznek, bontott vagy bontatlan készítmény esetében is jogosultak cserekészítményt kiváltani a gyógyszertárakban.