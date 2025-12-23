Ha Valerij Zaluzsnij, az ukrán fegyveres erők korábbi főparancsnoka, jelenlegi londoni nagykövet indul az ukrán elnökválasztáson, akkor nagy valószínűséggel ő lesz az új államfő. Ezt Olekszij Aresztovics, az Elnöki Hivatal korábbi tanácsadója nyilatkozta a YouTube-on – írta meg az orosz Gazeta.

Ha nem indul, akkor Zelenszkij nyer. Újra legitimálja magát, és szuperelnök lesz – jelentette ki Aresztovics. Szerinte ugyanis a jelenlegi kormány mindent megtesz, hogy megakadályozza Zaluzsnij indulását.

Ezek a módszerek a megfélemlítéstől kezdve minden elképzelhető plusz megadásáig terjednek

– jegyezte meg a szakértő.

December 14-én Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy készen áll választásokat tartani az országban.

Reagált Trump felszólítására Zelenszkij: "Készen állok, két feltétellel" Az ukrán elnök szerint ha sikerül megteremteni a voksolások idejére a biztonságot és a szükséges jogi alapot, akkor az országban 60-90 napon belül meg lehet tartani az elnökválasztást.

December 19-én Vlagyimir Putyin orosz elnök élő évzáró sajtótájékoztatóján megjegyezte, hogy az Oroszországban élő 5-10 millió ukránnak is joga van szavazni a választásokon, és Oroszország készen áll megfontolni a biztonság garantálását a választások alatt, és tartózkodik a mélyreható légicsapásoktól a választás napján.