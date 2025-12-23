Ha Valerij Zaluzsnij, az ukrán fegyveres erők korábbi főparancsnoka, jelenlegi londoni nagykövet indul az ukrán elnökválasztáson, akkor nagy valószínűséggel ő lesz az új államfő. Ezt Olekszij Aresztovics, az Elnöki Hivatal korábbi tanácsadója nyilatkozta a YouTube-on – írta meg az orosz Gazeta.
Ha nem indul, akkor Zelenszkij nyer. Újra legitimálja magát, és szuperelnök lesz – jelentette ki Aresztovics. Szerinte ugyanis a jelenlegi kormány mindent megtesz, hogy megakadályozza Zaluzsnij indulását.
– jegyezte meg a szakértő.
December 14-én Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy készen áll választásokat tartani az országban.
Reagált Trump felszólítására Zelenszkij: "Készen állok, két feltétellel"Az ukrán elnök szerint ha sikerül megteremteni a voksolások idejére a biztonságot és a szükséges jogi alapot, akkor az országban 60-90 napon belül meg lehet tartani az elnökválasztást.
December 19-én Vlagyimir Putyin orosz elnök élő évzáró sajtótájékoztatóján megjegyezte, hogy az Oroszországban élő 5-10 millió ukránnak is joga van szavazni a választásokon, és Oroszország készen áll megfontolni a biztonság garantálását a választások alatt, és tartózkodik a mélyreható légicsapásoktól a választás napján.
Putyin már tudja, hogyan lehet akkora béke, amekkora még sohasem voltVlagyimir Putyin orosz elnök pénteki moszkvai évértékelő sajtótájékoztatóján beszélt arról is, hogy ha egyesítené és kiegészítené egymás lehetőségeit Oroszország és Európa, akkor virágoznának, ahelyett, hogy egymással háborúznának. Erről itt olvashat többet >>>
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!