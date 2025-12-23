Betiltják az élő rák és homár főzését Nagy-Britanniában a Munkáspárt állatjogi fellépésének részeként.

A londoni kabinet a pénteken közzétett, régóta várt állatjóléti stratégiájában kijelentette, hogy

„az élve forralás nem elfogadható leölési módszer”,

és ígéretet tett arra, hogy útmutatót tesz közzé az engedélyezett gyakorlatokról.

Ez azután történt, hogy a toryk által 2022-ben bevezetett törvények kimondták, hogy a rákok, a homárok, valamint a fejlábúak, például a tintahal és a polip, értelmes élőlények.

Az étteremtulajdonosok és a tengeri élelmiszeripar bírálta a terveket, azzal vádolva a kormányt, hogy a növekvő bérek és egyéb költségek idején még több bürokráciával terheli a vállalkozásokat.

James Chiavarini, az Il Portico és a La Palombe, két nyugat-londoni Kensingtonban található étterem tulajdonosa azt mondta a The Telegraphnak:

„Az áramütés nevetséges dolog. Mit tegyünk? Betuszkoljuk őket a konnektorba? Komolyan, melyik étterem fogja ténylegesen áramütéssel megölni a homárokat, mielőtt megfőzné őket?”

Iparági szakértők figyelmeztetnek, hogy az élő főzés betiltása a fagyasztott tengeri termékek importjának megugrásához vezethet.

David Jarrad, a Nagy-Britanniai Kagylótenyésztő Szövetség vezérigazgatója elmondta:

„Ha valaki élő rákot vagy homárt szeretne venni, nem fog érte fizetni, ha az már elpusztult... Az aggodalmunk az Egyesült Királyságban az, hogy ha az éttermek és szállodák egyszerűen külföldről importálnak majd fagyasztott tengeri herkentyűket.”

John Loag, a Skóciából homárt és rákot exportáló JPL kagylótenyésztő vállalat munkatársa hozzátette:

„A kormánynak fogalma sincs a dologról. A kagylótenyésztési üzletág már így is nevetségesen nehéz helyzetben van...Növekvő költségekkel, emelkedő bérekkel küzdünk, és minden egyre nehezebb és nehezebb lesz. Ez biztosan nem az az iparág, amibe be akarnék lépni, ha nem lennék már benne több mint 30 éve.”

A tilalom a Munkáspárt szélesebb körű reformjának része, amely véget vet a vadászásnak, és potenciálisan megtiltja a ketrecek használatát a csirkék és a sertések esetében.

A kritikusok azzal vádolták a Munkáspártot, hogy „háborút indít a vidék ellen” a változtatásokkal, miután áprilistól örökösödési adózással sújtotta a gazdákat.

A szabályozás értelmében az egymillió fontnál nagyobb értékű gazdaságokat 20 százalékos örökösödési adókulccsal adóztatják.