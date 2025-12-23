Elkezdődött az idei utolsó kormányülés – erről számolt be közösségi oldalán a miniszterelnök. A bejegyzés szerint a kabinet „furcsa évet” zár, amelyet jelentősen meghatározott az orosz-ukrán háború elhúzódása.

Orbán Viktor szerint Donald Trump elnök és a világ békepárti többségének erőfeszítései ellenére 2024-ben nem sikerült lezárni a konfliktust.

Ennek ellenére a kormány a háborús és szankciós környezetben is végrehajtotta azokat a hazai intézkedéseket, amelyeket még a béke reményében tűzött ki célul.

A miniszterelnök felsorolása szerint elindult Európa legnagyobb otthonteremtési programja, amelyet eddig mintegy 15 ezer család vett igénybe. Bevezették a három- és kétgyermekes édesanyák személyi jövedelemadó-mentességét, valamint döntés született a 14. havi nyugdíj visszaépítéséről, amelynek első részletét februárban fizetik ki.

A kormány két lépcsőben megduplázta a családi adókedvezményeket, továbbá 90 milliárd forintos adó- és bürokráciacsökkentő programot indított. A kis- és középvállalkozások számára fix, 3 százalékos kamatozású hitelprogram vált elérhetővé. Orbán Viktor szerint a nemzetközi szankciós környezet ellenére a kormánynak sikerült fenntartania a rezsicsökkentést.

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a kormány munkáját továbbra is a gyakorlati intézkedések határozzák meg. „Szavak helyett tettek” - fogalmazott, hozzátéve, hogy ez a szemlélet vezérli a mai, várhatóan utolsó idei kormányülést is.