Csak idő kérdése, hogy érkeznek a kötelező behívók a hadseregbe

Óva inti az új kormányt az eddig jellemző pénzszórástól a hadseregnél a Német Külügyi Tanács vezetője, aki szerint Európa nem ébredt fel időben Putyin lépéseire, de most már sürgető az átállás a háborús gazdaságra. Tom Enders szerint az USA-tól független, „euro-NATO” létrehozása lehet az egyetlen kiút az orosz támadási tervekkel szemben, ehhez a politikusok előbb-utóbb be kell vallják az lakosságnak, hogy érkeznek a kötelező katonai szolgálatra szóló behívók is.