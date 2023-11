Jelentős bevételtől esnek el a budapesti kerületi önkormányzatok amiatt, hogy az állam központilag határozta meg a filmforgatások esetében fizetendő közterület-használati díjat – értesült az rtl.hu. A filmtörvény szerint ugyanis, ha például az utcán vesznek fel egy jelenetet, akkor nem a településen vagy a kerületben érvényes közterület-használati díjat kell megtéríteniük, hanem egy államilag meghatározott díjszabás szerint kell fizetniük.

A helyszín is kategorizált. A kevésbé frekventált, esetleg forgalom elől elzárt részeken négyzetméterenként akár napi 10-20 forintért is foglalható terület, míg a világörökségi helyszínek esetében 2190 forintot kell fizetni egy négyzetméter után naponta.

Az V. kerület által meghatározott használati díj például több mint kétszerese a filmtörvényben rögzített összegnek, mégis az utóbbi alapján számolják ki a Belváros-Lipótvárosnak járó pénzt – mondta Kovács Alex Gábor a Tiéd a Belváros nevű frakció vezetője. Tájékoztatása szerint az V. kerületnek 2022-ben 151 millió forint, míg 2023 novemberéig 98 millió forintnyi bevétele keletkezett a filmgyártók területfoglalásai miatt.

Ebben az időszakban legalább 250 millió forint bevételkiesés érte az önkormányzatot csak azért, mert a hatósági ár felülírta a helyi díjszabást.

Józsefváros ennél jóval kisebb bevételről számolt be, a különbséget az is okozza, hogy a hatósági ár sokkal alacsonyabb (négyzetméterenként csak pár száz forint naponta) azokon a helyszíneken, amelyek nem részei a világörökségnek. Józsefvárosban nagyjából 15-25 millió forint közötti bevétel származott filmes közterület-használati díjakból, míg Erzsébetvárosban nagyjából 30-40 millió forint. Terézvárosban évente 40-55 millió forint folyik be ezen a jogcímen.

A lakóknak mindeközben a lezárások és a parkolóhelyek lefoglalása (esetleg az autók elszállítása) okoz problémát.

Az erzsébetvárosi sajtóosztály tájékoztatása szerint pedig ez leginkább akkor elviselhetetlen, ha többnapos forgatásról van szó.

A VI., a VII. és a VIII. kerületben olyan szabályozást vezettek be, amelynek értelmében az érintett társasházak között elosztják az adott filmforgatásból származó bevétel 20 százalékát. A kompenzációt igényelniük kell a társasházaknak.

A befolyt díj nagyságán nem tudnak változtatni a kerületvezetők, de a legtöbb kerületben előírták, hogy a filmgyártónak helyre kell állítania az eredeti állapotot, ki kell takarítania a használt részt, biztosítania kell a helyiek parkolását, valamint, hogy időben tájékoztatnia kell a lakókat a változásokról.

A filmgyártóknak egyébként egy külön erre a célra létrehozott állami vállalaton keresztül, a Location Office Kft.-nél kell lebonyolítaniuk az engedélykérelmeket. A szabályozás nem csak anyagi szempontból rendkívül kedvező a filmeseknek, az állami szférában ritkán látott határidők is könnyítik az ügyintézést és a kerületek szerint igen ritkán lehet csak megtagadni az engedély kiadását.