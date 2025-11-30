Miss Röfi cipőiért több mint 22 ezer dollárt (7 millió forintot) fizettek ki a Muppet Show alkotója, Jim Henson produkciós cégének relikviáiból rendezett árverésen Los Angelesben – közölte szerdán az aukciót szervező Julien's Auctions.
A kultikus bábfigurák – köztük Miss Röfi, Sütiszörny és Kermit, a béka – iránti nagy érdeklődés miatt az 1990-ben, 53 évesen elhunyt Henson cégének mintegy 400 tételéből rendezett aukció sikeresen zárult, teljes bevétele 2,6 millió dollár (857 millió forint) volt – számolt be róla az árverési ház.
Licitharc folyt Miss Röfi levendulaszínű cipőjéért, amelyet az 1981-ben bemutatott Nagy Muppet rajcsúrozás című film egyik jelenetében viselt. A cipőkért végül több mint 22 ezer dollárt (7 millió forintot) fizetett ki egy rajongó, a becsült ár háromszorosát.
Jim Henson és feleségének bábfigurái az ötvenes évek közepe óta szerepeltek amerikai tévéműsorokban. Az évtizedek során számos műsorban tűntek fel, melyek közül a legismertebb a Sesame Street (Szezám utca) című sorozat.
Angliában az 1970-es években született meg a Muppet Show, amelyet mintegy száz országban mutattak be.
Az árverés legmagasabb áron, 90 ezer dollárért (30 millió forintért) elkelt tétele A sötét kristály – Az ellenállás kora című 2019-es fantasysorozat lila kristály kelléke volt, amelynek értékét előzetesen 20 ezer dollárra becsülték. A sötét kristály című, 1982-ben bemutatott filmnek Henson nemcsak társ-forgatókönyvírója és társrendezője volt, de szerepelt is benne.
A Julien's Auctions közlése szerint 70 éve alapított Jim Henson Company tárgyaiból először tartottak árverést.
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!