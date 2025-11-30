Miss Röfi cipőiért több mint 22 ezer dollárt (7 millió forintot) fizettek ki a Muppet Show alkotója, Jim Henson produkciós cégének relikviáiból rendezett árverésen Los Angelesben – közölte szerdán az aukciót szervező Julien's Auctions.

A kultikus bábfigurák – köztük Miss Röfi, Sütiszörny és Kermit, a béka – iránti nagy érdeklődés miatt az 1990-ben, 53 évesen elhunyt Henson cégének mintegy 400 tételéből rendezett aukció sikeresen zárult, teljes bevétele 2,6 millió dollár (857 millió forint) volt – számolt be róla az árverési ház.

Licitharc folyt Miss Röfi levendulaszínű cipőjéért, amelyet az 1981-ben bemutatott Nagy Muppet rajcsúrozás című film egyik jelenetében viselt. A cipőkért végül több mint 22 ezer dollárt (7 millió forintot) fizetett ki egy rajongó, a becsült ár háromszorosát.

A Muppet Show vagy a Breki és a többiek (angol cím: The Muppet Show) egy amerikai–angol szórakoztató bábsorozat, amelynek alkotója Jim Henson. A sorozat főszereplője Breki, a béka és társulata A Muppetek. A sorozat öt évadból, illetve 120 epizódból állt.



Jim Henson és feleségének bábfigurái az ötvenes évek közepe óta szerepeltek amerikai tévéműsorokban. Az évtizedek során számos műsorban tűntek fel, melyek közül a legismertebb a Sesame Street (Szezám utca) című sorozat.



Angliában az 1970-es években született meg a Muppet Show, amelyet mintegy száz országban mutattak be.

Az árverés legmagasabb áron, 90 ezer dollárért (30 millió forintért) elkelt tétele A sötét kristály – Az ellenállás kora című 2019-es fantasysorozat lila kristály kelléke volt, amelynek értékét előzetesen 20 ezer dollárra becsülték. A sötét kristály című, 1982-ben bemutatott filmnek Henson nemcsak társ-forgatókönyvírója és társrendezője volt, de szerepelt is benne.

A Julien's Auctions közlése szerint 70 éve alapított Jim Henson Company tárgyaiból először tartottak árverést.