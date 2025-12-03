A karácsonyi szezon november óta már javában zajlik az eMAG-on: november második felében az eladási toplisták élére azok a kategóriák kerültek, amelyeket tipikusan ajándéknak szánnak, vagy fontos családi beszerzésnek számítanak – jelezte közleményben a vállalat.

A 2025. novemberi top termékkategóriák a következőképpen néztek ki:

háztartási kisgépek

mobiltelefonok

háztartási nagygépek

játékok

tévék

szépségápolás és higiénia

laptopok

hifi, házimozi

PC-alkatrészek

fejhallgatók, fülhallgatók

Az idei ünnepi szezon elején a háztartási kisgépek közül automata és kapszulás kávéfőzőgépet, illetve függőleges és porzsák nélküli porszívót, air fryert rendelt sok vásárló. A nagygépek közül a nagy energiahatékonyságú hűtőszekrények, hőszivattyús szárítógépek és keskeny kivitelű mosógépek voltak a legkelendőbbek, míg a személyes higiénia területén pedig az elektromos fogkefék.

A tavalyi szezon elejéhez képest viszont idén többen rendeltek prémium szépségápolási szert, parfümöt, kávét és teát, illetve fitneszeszközt a platformról.

A szezon kezdetekor egy átlagos vásárló 8-10 ezer forint körüli áron rendelt játékot az eMAG-ról, a legnépszerűbb termékek a zsákbamacska kiszerelésben kapható, gyűjthető figurák és az idősebb gyerekek, felnőttek számára tervezett LEGO-szettek. Ezeken kívül még “szabadulószoba” jellegű otthoni nyomozós játék, speciális kivitelű Rubik-kocka, ledes világítású rajztábla, játékkonyha is bekerült a toplistába.

A játékkonzolok közül sokan rendelnek retrójátékokat futtató, de mai tévékkel is használható gépeket, de az olcsóbbik Xbox és Playstation konzolok is kelendőek.

A PC-alkatrészek felbukkanása a karácsonyi top 10-ben némiképp váratlan az eMAG esetében, az idei eladási statisztikák szerint a legtöbben asztali PC-kbe helyezhető memóriamodult rendeltek. A memóriák mellett a nagy, 1-2 terabájt tárkapacitású SSD-meghajtók is népszerűek voltak novemberben.

A lábbelik eladását leginkább a meleg téli viseletek rendelései pörgetik fel: tavalyhoz hasonlóan idén is a “mamuszcsizmák”. Ahogy 2024 karácsonya előtt, úgy idén is a keleti illatvilág termékei a legnépszerűbbek a parfümök között mind a női, mind a férfi, illetve az uniszex illatszerek esetében.