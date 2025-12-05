Egyre több magyar vásárol akár spórolási, akár környezetvédelmi okokból inkább műfenyőt. A boltok, köztük az élelmiszerláncok is, egymással versenyezve kínálják az olcsóbbtól a drágább műfenyőkig a termékeket, egészen a milliós árszintig. A Pénzcentrum körkérdése szerint az árak nagyjából a tavalyi szintet követik, a vásárlók körében pedig a kisebb méretek a legnépszerűbbek.

A SPAR kínálatában az olcsóbb PVC alapú fenyőktől a PE+PVC kombinációjú, élethűbb modelleken át a teljesen PE-ből készült prémium darabokig válogathatunk. A trendek alapján a 90-120 cm magas, alacsonyabb árpontú műfenyők a legkelendőbbek, de a 150-180 cm-es prémium fenyők iránt is nagy a kereslet. Jó minőségű, 150-180 cm magas műfenyőt 38-40 ezer forinttól már lehet találni, a 90 cm magas Chrismas top nevű műfenyő 3699 forint, ez a legolcsóbb a kínálatukban.

Az eMAG-nál a legolcsóbb modellektől - ezer-kétezer forinttól - az irodákba vagy szállodákba szánt több méteres, világítással és díszekkel ellátott műfenyőkig minden megtalálható. Az online vásárlók körében az idei évben a 180-220 cm magas, előre felszerelt LED-es modellek a slágerek, a vásárlók kedvence a dús ágú, élethű megjelenésű fák. A kínálatban több millió forintos óriás műfenyő-karácsonyfák is megtalálhatók világítással és díszekkel együtt beszerezhető szettként. Idén november végéig egy 700-750 ezer forint közötti árú, négy és fél méter magas, nagyon élethű műfenyő volt a legdrágább típus, amelyet az eMAG-ról megrendeltek.

Az Auchan szibériai havas, világítással és tobozdíszekkel ellátott műfenyőket is árul, a legnépszerűbb méret a 150 cm. Az árak 2 ezer és 90 ezer forint között mozognak, és az idei szezonban is nagy az érdeklődés a prémium, de kisebb darabok iránt. Közölték azt is, hogy a termékkör iránti keresletben nem tapasztaltak hullámzást, évről évre bővül a környezettudatos vásárlók száma.

A Tesco 10 féle különböző műfenyővel készül az ünnepi szezonra, és szintén a kisebb, helytakarékos modellek iránti kereslet növekedését tapasztalja, de a klasszikus zöld, valamint a vékony, dekoratív grincsfák, a havas vagy világító változatok is népszerűek. Tavaly a 180 cm feletti műfenyők bizonyultak a legkeresettebbnek, ezért idén ebből a méretkategóriából szélesebb kínálattal várja a vásárlókat.

A szezon november elején indul, az érdeklődés az ünnepek közeledtével erősödik, a tavalyi évhez hasonlóan idén is több tízezer műfenyőt adnak majd el a boltok – derül ki a cikkből.