Továbbra is növekszik a Balatonnál egyes települések állandó lakossága, méghozzá nagymértékben. A Pénzcentrum a friss lakossági statisztikák alapján elemezte a helyzetet, hiszen a pandémia idején óriási kiköltözési hullám zajlott, melynek egyik fő célpontjai a magyar tenger mentén fekvő települések voltak.

Kiderült, az elmúlt egy év alatt még most is számtalan településen ugrásszerűen nőtt a lakosok száma. Akad néhány olyan hely is, ahol 2020-hoz képest gyarapodás történt, az utóbbi egy évben viszont már csökkenés látszik.

A Belügyminisztérium által frissen publikált lakossági statisztikáknál azt is figyelembe kell venni, hogy a lakosságszám változás önmagában nem pusztán a beköltözőket és elköltözőket mutatja, hanem a születések és halálozások is befolyásolják az adatokat.

A kiemelt üdülőkörzet települési közül kitűnik

Vöröstó, ahol egy év alatt 6,48 százalékos, öt év alatt 25 százalékos emelkedés történt - az aprófalvakban természetesen már néhány család beköltözése is jelentősen növelheti arányaiban a lakószámot.

Balatonrendes, Salföld, Zalamerenye és Szentgyörgyvár szintén nagymértékben gyarapodott 2020 óta.

Cserszegtomaj, amely már nagyobb lélekszámú település, egy év alatt 2,6 százalék, öt év alatt 16,44 százalék a lakosságszám-növekedés.

Gétye és Zalaújlak esetében 2024-ről 2025-re jelentős növekedés mutatkozott,

jelentősen nőtt az utóbbi egy évben Zalaszentmárton és Szegerdő lakószáma is, bár az ötéves növekedési arányuk annyira nem kiemelkedő.

Mindszentkálla és Kékkút lakossága 2020-hoz képest csökkenőben van, azonban az utóbbi évben növekedni tudtak,

Balatonmáriafürdő és Pusztaszemes esetében öt év távlatában még pozitív a mérleg, 2024-ről 2025-re viszont ismét fogyást látunk.

A legnagyobb csökkenés Torvaj, Kékkút, Lulla, Óbudavár és Kisberény lakószámában mutatkozott öt év alatt.

A legnagyobb lakosságszámú településeken általánosságban a csökkenés jellemző,

de Siófok, Keszthely, Tapolca, Balatonfüred, Marcali, Balatonboglár és Balatonlelle esetében az egy- és az ötéves trend is csökkenő.

esetében az egy- és az ötéves trend is csökkenő. Balatonalmádi, Fonyód, Hévíz, Balatonfűzfő és Gyenesdiás viszont növekedést mutat mindkét időtávon, ha nem is kimagaslót.

Komádi Csaba, az OTP Ingatlanpont észak-dunántúli régióvezetője szerint az év első két hónapjában már érzékelhető volt az állampapírokból származó pénzek hatása a lakáspiacon.

A dél-dunántúli régióban elsősorban a magasabb értékű ingatlanok piacán látszik a kamatfizetések hatása – nyilatkozta Markó Ildikó régióvezető. Hozzátette: nem csak a Balaton környékén, hanem a vármegyeszékhelyeken is látják a kereslet növekedését, többen érdeklődnek újépítésű lakások, illetve a 30-40 millió forintos árfekvésű ingatlanok iránt, de a Balatonnál a 100 millió forint feletti lakások is elkelnek a jelenlegi környezetben.

Aki pedig itt vásárolna, akár nyaralót, az számíthat is a további drágulásra. A hazai ingatlanpiaci drágulás ugyanis a nyaralókra is hatott, egy év alatt 11,5 százalékkal emelkedtek az átlagos hirdetési négyzetméterárak. A Balaton népszerű települései a budapesti árakkal versenyeznek – derült ki a zenga.hu ingatlankeresési és hirdetési oldal adataiból.

Az ingatlanárak persze a tó keleti és a nyugati oldala között eltérnek.

A felkapott városokban, mint Siófokon vagy Balatonfüreden a nyaralók négyzetméterárai 1,4 millió forint körül vannak,

a legdrágább település pedig még mindig Tihany, ahol a nyaralók meghirdetett négyzetméterárai átlagosan 2 millió forint felett vannak.

Fonyódon és Balatonalmádiban 1,1 millió forintos négyzetméteráron hirdetik meg az üdülőket,

ám a tó nyugati oldalán, például Keszthelyen már csak 590 ezer,

Ábrahámhegyen pedig 812 ezer forint az átlagos ár.