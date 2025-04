Óriási problémák vannak a Balatonnál az illegális stégektől kezdve a feltöltött partszakaszokon keresztül az építkezésekig - hangsúlyozta Navracsics Tibor a Katolikus Rádió műsorában. A közigazgatási és területfejlesztési miniszter jelezte: készülőben van az a jogszabály, amely a Balaton part beépítettségével foglalkozik.

A tárcavezető szerint jelenleg a polgármesterek és a képviselő-testület lélekjelenlétén, elkötelezettségén múlik, hogy meg tudják-e ott állítani az építkezéseket.

„Mi minden segítséget megadunk egy polgármesternek ehhez” - jelentette ki Navracsics Tibor.

Arra a felvetésre, hogy a jelek szerint csak elvétve akad olyan településvezetés, amely megálljt tud parancsolni az építkezéseknek, a miniszter úgy reagált, hogy „mindig a hibáinkból tanulunk".

Ugyanakkor az emberi tényezőt nem tudjuk kiiktatni, tehát ha egy polgármester vagy egy képviselő-testület nem elég szilárd a meggyőződésében, befolyásolható. A hatóságok már csak utána tudnak rohanni a dolgoknak, de megakadályozni igazából már nem tudják

- hangsúlyozta.

Arra is kitért, hogy készülőben van a szaktárcánál egy olyan jogszabály, amely kimondottan a Balaton partjának beépítettségével foglalkozik. Hiszen, mint rámutatott, itt is óriási problémák vannak. Az illegális stégeken, a feltöltött partszakaszokon túl az is elfogadott, de nehezen betartott szabály, hogy a parttól számított 30 méteren belül nem szabad építkezni.

„Az elmúlt évek hibáit mi már csak korlátozott mértékben tudjuk korrigálni”

- mondta Navracsics Tibor. A legkirívóbb esetekben maximum kisajátítással élhetnek, de az időigényes és költséges folyamat.

„Az pedig csak mostanában megérlelődő felismerés, hogy a Balaton 80-as években szorgalmazott tömegturizmusa valójában rendkívül káros volt a Balatonra nézve" - tette hozzá a miniszter.