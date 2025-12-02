Megjelent a Magyar Közlönyben, hogy Sulyok Tamás köztársasági elnök a miniszterelnök javaslatára Banai Péter Benőt nevezte ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alelnökévé. A kinevezés 2025. december 1-től hat évre szól.

Az új alelnök 1998 és 2025 között a Pénzügyminisztériumban és a Nemzetgazdasági Minisztériumban dolgozott; 2025 májusa óta pedig az MNB elnöki főtanácsadója.

A határozatot kiszúró Telex emlékeztetett, hogy Matolcsy György korábbi jegybankelnök mandátumának idén tavaszi lejárta után helyét Varga Mihály vette át, és már Matolcsy távozásakor tudni lehetett, hogy Varga Mihály a három korábbi alelnök mandátumát nem kívánja meghosszabbítani, és saját embereit ülteti majd a helyükre.

Virág Barnabás november 21-én mondott le a MNB alelnöki címérő, az ő helyét vette át most Banai.

Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága egy hete 11 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatta Banai Péter Benő alelnöki jelölését, aki az MNB elemzésekért, pénzforgalomért és jegybanki programokért felelős alelnöke lehet - írta az MTI a jegybankra hivatkozva.

A tájékoztatás szerint Banai Péter Benő meghallgatása során hangsúlyozta, az infláció és az inflációs várakozások következetes csökkentése a magyar gazdaság alapvető érdeke, így a stabilitásorientált monetáris politika továbbra is indokolt.

Az alelnökjelölt rögzítette, a hitelesség, az integritás és a szakmaiság jegyében a jegybanki elemzéseknek és statisztikáknak pontos képet kell adniuk a magyar gazdaságról, ezért hitelesnek és számon kérhetőnek kell lenniük. Banai Péter Benő kitért arra is, a pénzügyi infrastruktúra területén a jegybanknak is készen kell állnia az új, digitális alkalmazások használatára, úgy, hogy ezzel a pénzügyi visszaéléseknek is gátat szabjon.