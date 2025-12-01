A hazai gyógyfürdők többsége egész évben folyamatosan kínál kedvezményes belépőket a 65 év felettieknek, decemberben azonban több termál is további napi árengedményeket biztosít a nyugdíjasoknak. Mint az Economics már beszámolt róla, Budapesten több helyen kedveskednek a szépkorúaknak, a termalonline.hu pedig most összegyűjtötte a speciális vidéki ajánlatokat is.

Íme:

A Berekfürdői Gyógy- és Strandfürdőben - másoktól eltérően - az ünnepi időszakban is érvényesek lesznek a szokásos szerdai nyugdíjas akciók, ezeken a napokon decemberben is 2500 forintos jeggyel várják a szenior vendégeket.

A celldömölki Vulkán Élmény- és Gyógyfürdő is kedvezményes jegyekkel fogadja szerdánként és péntekenként az idősebbeket, a nyugdíjas napijegy ekkor 1300 forintba kerül.

Esztergomban az Aquasziget élményfürdő december első három keddjén várja olcsóbb, 2200 forintos belépőkkel a nyugdíjasokat.

Az Igali Gyógyfürdő Fifty-Fifty akciójával az idősebb korosztály is élhet: december 3-án és 10-én az 50 év felettiek 50 százalék kedvezménnyel, 2100 forintért válthatnak belépőt.

A pápai Várkert fürdőben az év végéig tartanak a nyugdíjas napok. Az ünnepek kivételével hétfőn és csütörtökön féláron válthatnak jegyet az érintettek.

Ráckevén az Aqua Land Termálfürdő hétfő és csütörtök között 30 százalékos extra kedvezménnyel fogadja a szeniorokat, ha még délelőtt megváltják a jegyeiket.

A sárvári Gyógy- és Wellnessfürdőben a keddi napok a nyugdíjasoké: ilyenkor 1900 forintba kerül csak a napijegy, az ünnepi időszakban pedig 2450 forint.

Szegeden a Napfényfürdő Aquapolis a szenioroknak és a mozgáskorlátozottaknak kínál külön kedvezményes belépési lehetőséget, az ünnepnapok kivételével ők minden hétköznap 1200 forintért válthatnak jegyet.

A Szentesi Üdülőközpontban a péntek a nyugdíjasoké: ekkor a helyiek 935, a máshonnan érkezők 1100 forintért léphetnek be a fürdőbe.

Fontos tudni, hogy a kedvezményes belépőket csak a hazai nyugdíjellátásban részesülők válthatják meg, és nekik is igazolniuk kell ezt a nyugdíjfolyósító által kiállított igazolványuk felmutatásával.